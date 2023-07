നോട്ടിങ്ഹാം∙ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ യുകെ റീജയൻ നോട്ടിങ്ഹാം സേക്രഡ് ഹാർട്ട് മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ മിഷനിലെ പെരുന്നാളും മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പുനരൈക്യശില്പി ദൈവദാസൻ ഗീവർഗ്ഗീസ് മാർ ഈവാനിയോസിന്‍റെ 70 –ാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാളും ജൂലൈ 15 ന് നടത്തും.

പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് ഇന്ന് നോട്ടിങ്ഹാം ഔർ ലേഡി ആൻഡ് സെന്റ് പാട്രിക്ക് കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിൽ നടക്കും. ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം മിഷൻ ചാപ്ലയിൻ ഫാ.ജെയിംസ് ഇലഞ്ഞിക്കലിൽ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തും. ജൂലൈ 15 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നോട്ടിങ്ഹാം സെന്റ് പോൾസ് റോമൻ കാതോലിക്കാ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് പെരുന്നാൾ.

രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സ്നേഹ വിരുന്നും ഭക്ത സംഘടനകളുടെ വാർഷികവും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ യുകെ റീജിയൺ സ്പെഷ്യൽ പാസ്റ്ററും കോർഡിനേറ്ററുമായ റവ. ഡോ. കുര്യാക്കോസ് തടത്തിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. മിഷൻ ചാപ്ലയിൻ ഫാ. ജെയിംസ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ സഹകാർമ്മികനായിരിക്കും.

English Summary: In Nottingham the feast of Mar Ivanios is on July 15; Flagged off today at 2pm