സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റ് നിത്യസഹായ മാതാവിന്റെ പള്ളിയില്‍ തിരുനാള്‍ ആഘോഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി; ഒഴുകിയെത്തി വിശ്വാസികള്‍

ലണ്ടൻ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്‍ സിറോ മലബാര്‍ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിഷന്‍ സെന്ററില്‍ ഒന്നായ സ്റ്റോക്ക് ഓണ്‍ ട്രെന്റില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുനാള്‍ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ആയിരത്തില്‍പ്പരം വിശ്വാസികളുടെ വന്‍ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ മാസം രണ്ടിന് തിരശ്ശീല വീണു.കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 25ന് മിഷന്‍ വികാരി ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് എട്ടുപാറയില്‍ കൊടിയേറ്റത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുനാളിന് തുടക്കമായത്.

തിരുനാള്‍ ദിനമായ ജൂലായ് രണ്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മണിയ്ക്ക് ആഘോഷപൂര്‍വ്വമായ റാസാ കുര്‍ബ്ബാനയോടു കൂടി തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്‍ രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കലിന്റെ മുഖ്യകാര്‍മ്മികത്വത്തിലും ഫാ. മാത്യു കുരിശുംമൂട്ടില്‍, ഇടവക വികാരി ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് എട്ടുപാറയില്‍ എന്നിവരുടെ സഹകാര്‍മ്മികത്വത്തിലുമാണ് കുർബാന നടന്നത്.

തുടർന്ന് നടന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷം കഴുന്ന്, നേര്‍ച്ച, സ്നേഹവിരുന്ന് എന്നിവ നടത്തി. സ്‌നേഹവിരുന്നിനു ശേഷം മിഷനിലെ സണ്‍ഡേ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍, മെന്‍സ് ഫോറം, വിമണ്‍സ് ഫോറം, സണ്‍ഡേ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്‌സ്, ദമ്പതിമാര്‍, ഫാമിലി യൂണിറ്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ മിഷനിലെ വിവിധ ഭക്തസംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കലാസന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു.

വൈകിട്ട് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ലഘുഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന് ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുനാള്‍ വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കുവാന്‍ സാധിച്ചതിനും അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് മുന്‍കാലത്തിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിശ്വാസികള്‍ പങ്കെടുത്തതിലും വളരെ മനോഹരമായും ചിട്ടയോടും കൂടിയും ഏവര്‍ക്കും അഭിമാനമാകുന്ന തരത്തില്‍ തിരുനാള്‍ വിജയപ്രദമാക്കുവാന്‍ പ്രയത്‌നിച്ച വിവിധ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്‍ക്കും കൈക്കാരന്മാര്‍ക്കും കണ്‍വീനേഴ്‌സ്, അള്‍ത്താര ശുശ്രൂഷകര്‍, ഗായകസംഘങ്ങള്‍, മെന്‍സ് ഫോറം, വിമണ്‍സ് ഫോറം, സണ്‍ഡേ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചേഴ്‌സ്, ഫാമിലി യൂണിറ്റ്‌സ് എന്നിവര്‍ക്കും പങ്കെടുത്ത ഓരോ വിശ്വാസികള്‍ക്കും മിഷന്‍ വികാരി ഫാ. ജോര്‍ജ്ജ് എട്ടുപാറയില്‍ പ്രത്യേകം നന്ദികുറിച്ചുകൊണ്ട് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് തിരുനാള്‍ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് തിരശ്ശീല വീണു.

English Summary: Feast concluded in Our Lady of Perpetual Succour, Stoke on Trent