കാറോടിച്ച് യുകെ കണ്ട് മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യ സുൽഫത്തും; യാത്ര മാഞ്ചസ്റ്റർ മുതൽ ലണ്ടൻ വരെ, വിഡിയോ

ലണ്ടൻ/മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിനയത്തോടു മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിങ്‌, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയോടും പ്രത്യേക താത്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. മമ്മൂട്ടിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പല സിനിമ താരങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കു വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡ്രൈവിങ് കമ്പം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് മനോരമ ഓൺലൈന് ലഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച യുകെയിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന അവാർഡ് നൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയും ഭാര്യ സുൽഫത്തും.



Read also: ആഡംബര കാർ വാങ്ങാൻ അറബ് വേഷത്തിൽ, ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം പണം; ഒടുവിൽ ജയിലിൽ!...



അവാർഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു രാത്രി മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തങ്ങിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ലണ്ടനിൽ പോകാനാണ് കാർ യാത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കാർ വിട്ടു നൽകാൻ അവാർഡ് നൈറ്റിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും ആനന്ദ് ടിവി ചെയർമനുമായ എസ്. ശ്രീകുമാർ തയ്യാറായെങ്കിലും ഒപ്പം ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഡ്രൈവറെ വെച്ച് തന്റെ 'ബിഎംഡബ്ല്യൂ എക്സ് ഫൈവ് എം സ്‌പോർട്' കാർ വിട്ടു നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയ ശ്രീകുമാറിനോട് താൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളാം എന്നായി മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ശ്രീകുമാർ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ കാർ മമ്മൂട്ടിക്കും യുകെ റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയും വിധം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു.

തുടർന്നു കാറിന്റെ കീ വാങ്ങി മമ്മൂക്ക ലണ്ടനിലേക്ക് ഏകദേശം 250 മൈലോളം (400 ൽപ്പരം കിലോമീറ്റർ) ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോയി. ഒപ്പം ഭാര്യ സുൽഫത്ത്, മമ്മൂട്ടിയുടെ സന്തത സാഹചാരിയും സിനിമ നിർമ്മാതാവുമായ എസ്. ജോർജ് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള കാർ യാത്രയുടെ ദൃശ്യം മറ്റൊരു കാറിൽ നിന്നെടുത്തു. ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യമാണ് മനോരമ ഓൺലൈന് ലഭിച്ചത്. യുകെ ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റർനാഷനൽ ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂട്ടി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയ മമ്മൂക്കയും കുടുംബവും സിഡ്ണിയിൽ നിന്ന് കാൻബറിയിലേക്കും അവിടുന്ന് മെൽബണിലേക്കും ഏകദേശം 2300 കിലോമീറ്റർ ഒറ്റടിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയിരുന്നു.

∙ അവാർഡ് നൈറ്റിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം താമസിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ സാധാരണക്കാരനായി അടുത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണ് യുകെ മലയാളികളും ആനന്ദ് ടിവി അവാർഡ് നൈറ്റിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും. അവാർഡ് നൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുകെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് സംഘടകർ ഫൈവ്സ്റ്റാർ സൗകര്യമുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അണിയറ പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരും എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ആനന്ദ് ടിവി ചെയർമാനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി അവർക്കൊരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ മതി തനിക്കെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്ന് മമ്മൂട്ടി, ഭാര്യ സുൽഫത്ത്, ജോർജ് എന്നിവർക്ക് അണിയറ പ്രവർത്തകർ താമസിച്ച അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ സംഘാടകർ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി. അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പമാണ് ആനന്ദ് ടിവി ചെയർമാൻ എസ്. ശ്രീകുമാറും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇതറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയും അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിലപാട് എടുത്തത്. ലണ്ടനിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി താമസിച്ചിട്ടാകും മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക. അവാർഡ് നൈറ്റിന് എത്തിയ മറ്റ് താരങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങി.

English Summary: Mammootty and his wife Sulfat travelled in UK by car; Journey from Manchester to London, video