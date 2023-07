യൂറോപ്പ് മലയാളികളുടെ കോതമംഗലം മഹാ സംഗമം വർണ്ണാഭമായി; ആഗോള പ്രവാസി സംഗമം 2025 ൽ കോതമംഗലത്ത്

ബർമിങ്ഹാം∙ യൂറോപ്പ് മലയാളികളുടെ കോതമംഗലം മഹാസംഗമം വർണ്ണാഭമായി. ബെർമിങ്ഹാം സെന്‍റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഹാളിൽ നടന്ന സംഗമം പ്രസിഡന്‍റ് ഷോയി കുര്യാക്കോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൽൽദോസ് സണ്ണി, രാജീവ് കോട്ടപ്പടി, ജോളി കുട്ടമ്പുഴ, സോജൻ മണിയിരിക്കൽ, യൂറോപ്പിനെ പ്രതിനീധീകരിച്ച് വിജു എടക്കാട്ടുകുടി, മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ നിസാർ എന്നിവർ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

രാവിലെ 11ന് ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ അവസാനിച്ച സംഗമത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിബർമിങ്ഹാമിൽ ഒത്തുകൂടിയത്. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടേയും കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനായി ലേലം വിളി നടത്തി.

യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കോതമംഗലം പ്രവാസികളെ ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കോതമംഗലത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് 2012 ൽ കോതമംഗലം സംഗമം ആരംഭിച്ചത്. സംഗമത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗോള പ്രവാസി സംഗമം 2025 ൽ കോതമംഗലത്ത് നടത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഷോയി കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: The Kothamangalam Maha Sangam of European Malayalees turned colourful; Global Diaspora Summit 2025 at Kothamangalam