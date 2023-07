യുകെയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമം; കൗമാരക്കാരനായ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ

ഗ്ലൗസെസ്റ്റർ∙ യുകെ ഗ്ലൗസെസ്റ്റർ ഷെയറിലെ ടെവ്ക്‌സ്ബറി സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കൗമാരക്കാരനായ വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റില്‍. ആഷ്ചര്‍ച്ച് റോഡിലെ ടെവ്ക്‌സ്ബറി അക്കാദമിയിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ കണക്ക് അധ്യാപകനായ ജാമി സാംസൺ (27) ആണ് കുത്തേറ്റത്. അധ്യാപകനെ കുത്തേറ്റ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അധ്യാപകനെ വിദ്യാർഥി കുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന വാർത്ത അതീവ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഗില്ലിയന്‍ കീഗന്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കൗമാരക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗ്ലൗസെസ്റ്റർ ഷെയർ പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

പൊലീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍മാര്‍ മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും മാനസിക പിന്തുണ നല്‍കുന്നതിനായി സ്‌കൂളിൽ എത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പൂട്ടിയ ടെവ്ക്‌സ്ബറി സ്കൂളും തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകളും ഇന്ന് വീണ്ടും തുറന്നതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Attempted stabbing of higher secondary teacher in UK; The teenage student was arrested