കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം; വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെ പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചു

കേംബ്രിഡ്ജ്∙യുകെ കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധനായ തോമാശ്ലീഹായുടെ ഓര്‍മ്മ പെരുന്നാള്‍ ഭക്തി നിര്‍ഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആചരിച്ചു. പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഗീവർഗ്ഗീസ്‌ മാർ പക്കോമിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമികത്വം നൽകി.

രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ നൂറു കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഒന്നാം ദിവസം വൈകിട്ട് കൊടിയേറ്റ്, സന്ധ്യപ്രാർത്ഥന, വചന ശുശ്രൂഷ എന്നിവ നടന്നു.

രണ്ടാം ദിവസമായ രാവിലെ 10 ന് പ്രഭാത നമസ്കാരം, വിശുദ്ധ കുർബാന, പ്രദക്ഷിണം, ശ്ലൈഹിക വാഴ്‌വ്‌ എന്നിവ നടന്നു. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഗീവർഗ്ഗീസ്‌ മാർ പക്കോമിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമികത്വം നൽകി. കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. ജോസഫ് ചെറുവത്തൂര്‍, ഇടവക വികാരി ഫാ. മാത്യൂസ് കുര്യാക്കോസ് എന്നിവര്‍ സഹ കാർമ്മികരായി. തുടർന്ന് നേർച്ച വിളമ്പ്, സ്നേഹ വിരുന്ന് എന്നിവ നടന്നു. പെരുന്നാൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഇടവക ട്രസ്റ്റി ബിനോജ് വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി റോബിൻ തോമസ്, മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

