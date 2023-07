മമ്മൂട്ടിക്ക് പിന്നാലെ മോഹൻലാലും ലണ്ടനില്‍

ലണ്ടൻ∙ മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും ലണ്ടനിൽ എത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മമ്മൂട്ടി യുകെയിലെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലും തുടർന്ന് ലണ്ടനിലും എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലും ലണ്ടനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ എത്തിയ മോഹൻലാൽ ഉടൻ തന്നെ പാരീസിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം.

Read also: ലണ്ടനിലൂടെ റോൾസ് റോയ്സ് ഓടിച്ച് യൂസഫ് അലി, യാത്രക്കാരനായി മമ്മൂട്ടി, വിഡിയോ...



ലണ്ടനിലെ ഒക്സ്ഫോർഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് ചില മലയാളികൾ പകർത്തിയ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് മോഹൻലാൽ ലണ്ടനിൽ എത്തിയ വിവരം യുകെ മലയാളികൾ അറിയുന്നത്. സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായാണ് മോഹൻലാൽ ലണ്ടനിൽ എത്തിയതെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. ചിത്രത്തിൽ സൂരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരും ഉണ്ട്‌.

(Photo: Facebook/Nithin Raj)

മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒപ്പം സൂരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ അവാർഡ് നൈറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രശസ്ത വ്യവസായിയായ എം എ യൂസഫ് അലിയും മമ്മൂട്ടിയും ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ ന്യൂബോണ്ട്‌ സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിഡിയോയും യൂസഫ് അലി ഓടിക്കുന്ന റോൾസ് റോയ്‌സിൽ മമ്മൂട്ടി യാത്രക്കാരനായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിവിധ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ വൈറൽ ആയിരുന്നു.

English Summary: After Mammootty, Mohanlal also in London