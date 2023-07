അരവിന്ദിനെ അവസാനമായി കണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ; അനുജൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി, മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും

ലണ്ടൻ ∙ ലണ്ടനിലെ പെക്കാമിൽ മലയാളി യുവാവിന്റെ കുത്തേറ്റു മരിച്ച അരവിന്ദ് ശശികുമാറിന് (37) അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സൌത്താൾ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന്റ ഹാളിലായിരുന്നു പൊതുദർശനം. ഏറെ പേർ എത്തിയില്ലെങ്കിലും എത്തിയവരുടെ സങ്കടം വിവരിക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച അനുജൻ ശേഖറും നിറകണ്ണുകളോടെ ജ്യേഷ്ഠനെ നോക്കിനിന്നു. ശേഖർ ഇന്നലെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. നാളെ രാവിലെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും. ദുബായിൽനിന്നും രാവിലെ ഒൻപതിന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന ഇകെ- 0530 വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം എത്തിക്കുക. വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകൾക്കുശേഷം നാളെത്തന്നെ രവിപുരം സ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. പൊലീസിന്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന് മൃതദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മൃതദേഹം ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് കൈമാറാൻ കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ (HG42) വസതിയിൽ റിട്ട. എൽഐസി. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശശികുമാർ-ശ്രീദേവി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അരവിന്ദ്. കായംകുളം സ്വദേശികളായ ഇവർ ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളത്തെത്തി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. പത്തുവർഷം മുൻപാണ് അരവിന്ദ് വിദ്യാർഥി വീസയിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തിയത്. അതിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ പിന്നീട് മറ്റൊരു വീസയിലേക്ക് മാറി. കെയറർ വീസയിലേക്ക് മാറാനിരിക്കെവേയാണ് ഈ സംഭവം. അവിവാഹിതനായ അരവിന്ദ് പത്തുവർഷത്തിനിടെ ഒരിക്കൽപോലും നാട്ടിൽ പോയിരുന്നില്ല.

മികച്ച ജീവിതം തേടി നാടുവിട്ട പൊന്നോമന മകന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരമാണ് പത്തുവർഷത്തിനുശേഷം നാളെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുക.

ജോലി കണ്ടെത്താനും മറ്റുമായി അരവിന്ദ് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ അരവിന്ദ്ന്റെ കൊപാതകിയായത്. വാടക തുകയ്ക്കുപോലും ഇയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അരവിന്ദ് സ്വന്തം മുറിയിൽ അഭയം നൽകിയതെന്നാണ് സഹോദരൻ പറയുന്നു. നാലു സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു സംഭവസ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത്.

