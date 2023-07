യുകെയില്‍ 39 കുടിയേറ്റക്കാര്‍ കണ്ടെയ്നറില്‍ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവം; ഡ്രൈവര്‍ ഉൾപ്പടെ 11 പേർക്ക് തടവ്

എസെക്സ്∙ യുകെയില്‍ 39 വിയറ്റ്നാമീസ് കുടിയേറ്റക്കാര്‍ ലോറി കണ്ടെയ്നറില്‍ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ലോറി ഡ്രൈവറും മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ കണ്ണിയുമായ മാരിയസ് ഡ്രാഗികിക്കിന് (50) പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ഏഴ് മാസവും ഓള്‍ഡ് ബെയ്ലി കോടതി തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

യുകെയിലേക്കുള്ള അനധികൃത മനുഷ്യക്കടത്തിൽ കണ്ടയിനറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 39 വിയറ്റ്നാമീസ് കുടിയേറ്റക്കാര്‍ Image Credits: Essex Police, UK

2019 ഒക്ടോബറില്‍ എസെക്സിലെ ഗ്രേസിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ലോറിയില്‍ 39 പേരെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 28 പുരുഷന്‍മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളുമാണ് ദാരുണമായ രീതിയില്‍ മരണമടഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഈ സംഭവത്തിൽ 11 പേർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.

അനധികൃത മനുഷ്യക്കടത്തിനും 39 പേരുടെ കൊലപാതകത്തിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ

യുകെയിലേക്ക് അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനായി മനുഷ്യക്കടത്തുകാര്‍ക്ക് പണം കൊടുത്ത് എത്തിയവരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റൊമേനിയ സ്വദേശിയായ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്ക് മേല്‍ 39 കൊലപാതകക്കുറ്റമാണ് ഓള്‍ഡ് ബെയ്ലി കോടതിയില്‍ നടന്ന വിചാരണയില്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസം പോലും കിട്ടാത്ത വിധത്തില്‍ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയില്‍ കടുത്ത ദുരിതം അനുഭവിച്ചാണ് ഇവര്‍ മരിച്ചതെന്നാണ് ജഡ്ജ് ഗാണ്‍ഹാം വിധിപ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലോറി ഡ്രൈവർ നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റ കുറ്റത്തിന് നാല് വര്‍ഷവും രണ്ട് മാസവും തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍ ഗിയോര്‍ഗെ നികയുടെ വലം കൈയാണ് ലോറി ഡ്രൈവറെന്നും തെളിഞ്ഞു. കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ മാരിയസിനെ കൂടാതെ മറ്റ് നാല് പേര്‍ക്ക് എതിരെയും കുറ്റം ചുമത്തി. 15 വയസിനും 44 വയസിനും ഇടയിലുളളവരാണ് ശ്വാസം കിട്ടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവര്‍ പാരീസില്‍ നിന്നും വടക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ബിയേര്‍നെയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

യൂറോപ്പിലേക്ക് വിഐപി റൂട്ടും മികച്ച ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു ഇവരെ മനുഷ്യക്കടത്തുകാര്‍ പണം വാങ്ങി കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത്. ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നും ബെള്‍ഗേറിയന്‍ തുറമുഖമായ സീബര്‍ഗിലേക്ക് ലോറിയില്‍ ഇവര്‍ കയറുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ എസെക്സിലെ പുര്‍ഫ്ലീറ്റ് ഓണ്‍ തെയിംസിലേക്കുള്ള ഫെറിയില്‍ കയറുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കണ്ടെയ്നറില്‍ 38.5 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ചൂടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഓക്സിജന്‍ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളുവെന്നും തല്‍ഫലമായി ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് ഇവര്‍ മരിച്ചതെന്നുമാണ് കേസ്.

English Summary: Jail term for man involved in killing of 39 migrants in trailer in Essex