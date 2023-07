ശമ്പള വർധന: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു, പണിമുടക്ക് അഞ്ച് ദിവസം

സോമർസെറ്റ്∙ ശമ്പള വർധന നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് (ജൂലൈ 13) ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 7 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 18 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 7 ന് അവസാനിക്കും. അഞ്ച് ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കാൻ സർക്കാർ വിസമ്മതിക്കുന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും നിരാശാജനകവുമാണെന്ന് ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ബിഎംഎ) ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർ 35% ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണെന്നും സമരം രോഗികളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവ് ബാർക്ലേ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര പരിചരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റുകൾ മാറ്റി വെച്ചുവെന്ന് എൻഎച്ച്എസ് അറിയിച്ചു.

പണിമുടക്ക് സമയത്ത് പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ആർക്കും ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ 999 വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്‌സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി യൂണിറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് വരികയോ ചെയ്യണമെന്നും എൻഎച്ച്എസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് എൻഎച്ച്എസിന്റെ 111 ഓൺലൈനിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ അടുത്തുള്ള ജിപി സെന്ററിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് എൻഎച്ച്എസ് മുന്നറിയിപ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആരോഗ്യ സേവനം അവിശ്വസനീയമാംവിധം തിരക്കേറിയതും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് എൻഎച്ച്എസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ സ്റ്റീഫൻ പോവിസ് പറഞ്ഞു. സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കോ ​​ചികിത്സയ്‌ക്കോ ​​വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ റെക്കോർഡ് ബാക്ക്‌ലോഗ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവെന്നും സ്റ്റീഫൻ പോവിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 6,00,000 ലധികം എൻഎച്ച്എസ് അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ ഇതിനകം തന്നെ റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരും നഴ്‌സുമാരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പണിമുടക്കുകൾ കാരണം എൻഎച്ച്എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പണിമുടക്ക് കൂടി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി.

Content Summary : NHS Junior doctors go on 5 days strike in UK for salary increase