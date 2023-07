പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചു ഋഷി സുനക്; പണിമുടക്കുകൾ തീരുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിലെപൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്. അധ്യാപകർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഏകദേശം ആറു ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചു. ശമ്പള വർധന ശുപാർശ ചെയ്ത പുനഃപരിശോധനാ സമിതികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

ശുപാർശ പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അധ്യാപകർക്ക് 6.5%, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാർക്ക് 6% + 1,250 പൗണ്ടും (ഒറ്റത്തവണ പേയ്‌മെന്റ്), ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കൺസൾട്ടന്റുകൾ, ദന്തഡോക്ടർമാർ, ജിപിമാർ എന്നിവർക്ക് 6%, ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 7%, യുകെയിലുടനീളമുള്ള സായുധ സേന 5% + 1,000 പൗണ്ട് (ഒറ്റത്തവണ പേയ്മെന്റ്), മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 5.5% എന്നിങ്ങനെയാണ് ശമ്പള വർധന ഉണ്ടാവുക.

ശമ്പള വർധനവിനായി പണം കടം വാങ്ങാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലന്നും കൂടുതൽ കടം വാങ്ങുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും കരുതുന്നതായും ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു. പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനയി വീസയുടെ ഫീസും എൻഎച്ച്എസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി കുടിയേറ്റക്കാർ നൽകേണ്ട സർചാർജും വർധിപ്പിച്ച് ഇതിനായുള്ള പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഋഷി സുനാക്.

ശമ്പളവർധനവിനെ അധ്യാപക സംഘടനകൾ പിന്തുണച്ചതിനാൽ അധ്യാപകരുടെ പണിമുടക്ക് അവസാനിക്കും. എന്നാൽ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് യൂണിയനായ ബിഎംഎയും വലിയ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളിൽ ഒന്നായ യുണൈറ്റും ഋഷി സുനകിന്റെ ശമ്പള വർധന പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പണിമുടക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും തീരുമോയെന്ന് കണ്ടറിയണം.

English Summary: British pm offers at least 6% pay rise to millions of public sector workers.