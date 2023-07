മമ്മൂട്ടിക്ക് പിന്നാലെ മോഹൻലാലും എം.എ. യൂസഫലിക്ക് ഒപ്പം ലണ്ടനിൽ; ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും വൈറൽ

ലണ്ടൻ∙ മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ താരം മോഹൻലാലും പ്രമുഖ മലയാളി വ്യവസായി എം. എ. യൂസഫലിയും ലണ്ടനിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വൈറൽ ആകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലണ്ടനിലെ ക്നൈറ്റ്സ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളും തുടർന്ന് യൂസഫലിക്ക് ഒപ്പം ബെന്റലി കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങളാണ് വിവിധ സാമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്.

നേരത്തെ മമ്മൂട്ടി യൂസഫലിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വിംബിള്‍ഡൻ സെമിഫൈനല്‍ മത്സരം ഉൾപ്പടെയുള്ളവ കാണുന്നതിനും മറ്റ് ചില സ്വകാര്യ സന്ദർശനങ്ങൾക്കുമാണ് മോഹൻലാൽ യുകെയിൽ എത്തിയത്. വിഡിയോയിലും ചിത്രങ്ങളിലും എം. എ. യൂസഫലി, മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്ക് ഒപ്പം വാള്‍ട്ട് ഡിസ്‍നി കമ്പനി ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് കെ മാധവനെയും കാണാം.

മോഹൻലാലും എം. എ. യൂസഫലിയും ലണ്ടനിൽ Image : Facebook/Yousafali Fans International മോഹൻലാലും എം. എ. യൂസഫലിയും ലണ്ടനിൽ Image : Facebook/Yousafali Fans International മോഹൻലാലും എം. എ. യൂസഫലിയും ലണ്ടനിൽ Image : Facebook/Yousafali Fans International മോഹൻലാലും എം. എ. യൂസഫലിയും കെ മാധവനും ലണ്ടനിൽ Image : Facebook/Yousafali Fans International

ലണ്ടൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ പാരീസ്, ബർലിൻ സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി യാത്ര തിരിച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി നടീനടൻമാർ യുകെയിൽ എത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അടങ്ങിയ വാർത്തകൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവർ. ഇതിൽ മോഹൻലാൽ ഒഴികെ ഉള്ള താരങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന ആനന്ദ് ടിവി അവാർഡ് നൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ടോവിനോ തോമസ് ഒഴികെ ഉള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ തുടരുകയാണ് ഇവരുടെ ലണ്ടൻ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ സാമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Mohanlal and M.A.Yusuf ali in London; Pictures and video go viral