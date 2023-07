ബ്രിട്ടനിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വെള്ളിയാഴ്ച; ഋഷി സുനകിന്റെ ഭരണ വിലയിരുത്തലാകും

സോമർസെറ്റ് ∙ ബ്രിട്ടനിലെ അകസ് ബ്രിഡ്ജ് ആന്‍ഡ് സൗത്ത് റായ്സ്ലിപ്, സെല്‍ബി ആന്‍ഡ് എയ്നസ്റ്റി, സോമര്‍ടണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫ്രോം എന്നീ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തു വരും. പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകിന്റെയും കൺസർവേറ്റീവ് സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ഫലങ്ങള്‍ നിലവില്‍ പ്രവചനാതീതമാണെങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റാല്‍ അത് കണ്‍സര്‍വേറ്റീവുകള്‍ക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നുറപ്പാണെന്നാണ് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ന് രാവിലെ 7 ന് ആരംഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ നാഷനല്‍ എക്സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങളിലെല്ലാം കണ്‍സര്‍വേറ്റീവുകള്‍ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിയേക്കാള്‍ ഏറെ പിന്നിലാണെന്നത് സുനകിന് കടുത്ത തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എക്സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങളിലെല്ലാം ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് കൺസർവേറ്റീവുകളെക്കാൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷം അധികമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇവിടങ്ങളിലെ പരാജയം നിലവില്‍ തന്നെ കടുത്ത അഭ്യന്തര കലാപത്തിലായ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയെ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും. ഇത് സര്‍ക്കാരിന്റെയും സുനകിന്റെയും നിലനില്‍പ്പ് തന്നെ അവതാളത്തിലാക്കിയേക്കും.

ലേബര്‍ പാർട്ടി ചരിത്ര വിജയം നേടിയ 1997ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മൂന്ന് സീറ്റുകളും നിലവില്‍ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ആയതിനാൽ പരാജയം ഭരണകക്ഷിക്ക് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടര്‍മാര്‍ പോളിങ്‌ ബൂത്തുകളിലും തുടര്‍ന്നിട്ടുണ്ടങ്കിൽ ഋഷിസുനകിന്റെ പാര്‍ട്ടിക്ക് കടുത്ത തോല്‍വികളായിരിക്കും 2024 ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സമ്മാനിക്കുക.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന്‍ രാജി വച്ച ഒഴിവിലാണ് അക്സ്ബ്രിഡ്ജില്‍ ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അകസ് ബ്രിഡ്ജിൽ 17 സ്ഥാനാർഥികളും സെല്‍ബിയിൽ 13 സ്ഥാനാർഥികളും സോമര്‍ടണിൽ 8 സ്ഥാനാർഥികളുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സോമർടണിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുകെ സമയം രാത്രി 8 ന് അവസാനിക്കും.

English Summary: Britain's by-election results will be out on Friday.