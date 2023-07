വിയന്ന∙ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ വിയന്നയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തില്‍ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അനുശോചന സമ്മേളനം നടത്തി. ജൂലൈ 20ന് വിയന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സെന്ററില്‍ ചേര്‍ന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ സിറിയക്ക് ചെറുകാട് പ്രാര്‍ത്ഥന ഗാനം ആലപിച്ചു. ജോഷിമോന്‍ എറണാകേരില്‍, അബ്രാഹം കുരുട്ടുപറമ്പില്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ എന്നും നിലനില്‍ക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ച് വിട വാങ്ങിയ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണം കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.



English Summary: A condolence meeting was organized in Vienna on the demise of Oommen chandy