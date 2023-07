ലണ്ടൻ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വേർപാടിൽ യുകെയിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വോയിസ്‌ ഓഫ് കോൺഗ്രസ്‌ യുകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ യോഗം നടത്തി. 'ജനപ്രിയന് വിട' എന്ന പേരിൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. വോയിസ്‌ ഓഫ് കോൺഗ്രസ്‌ യുകെയുടെ സംഘാടകരായ ഡോ. ജോഷി ജോസ്, റോമി കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ജീവിതം മാറ്റി വെച്ച നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മൻ‌ ചാണ്ടിയെന്ന വികാരം അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ പങ്കുവെച്ചു. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജനനന്മക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ച നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. തുടർച്ചയായി അൻപത്തി ഒന്ന് വർഷം ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സഹജീവികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സ്വപ്‌നങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും മുൻകൈ എടുത്തുവെന്ന അഭിപ്രായവും അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു.

കേംബ്രിഡ്ജ് ഡപ്യൂട്ടി മേയർ ബൈജു തിട്ടാല, ബ്രിസ്റ്റോൾ-ബ്രാഡ്‌ലി സ്റ്റോക്ക് മുൻ മേയേറും കൗൺസിലറുമായ ടോം ആദിത്യ, ലൗട്ടൺ മുൻ മേയറും കൗൺസിലറുമായ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്ത് അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഐഒസി യുകെ കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്‌ സുജു ഡാനിയേൽ, ഒഐസിസി വിമൻസ് വിങ്‌ യൂറോപ്പ് കോ-ഒർഡിനേറ്റർ ഷൈനു മാത്യൂസ്, ഐഒസി ജർമ്മനി കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്‌ സണ്ണി ജോസഫ്, പൊതുപ്രവർത്തകരായ സോണി ചാക്കോ, സന്തോഷ്‌ ബെഞ്ചമിൻ, ബിജു കുളങ്ങര, സണ്ണി മാത്യു, ജോസഫ് കൊച്ചുപുരക്കൽ, അഷറഫ്, ജെയ്സൺ, നെബു, സോണി പിടിവീട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ഇന്നും നാളെയുമായി യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴിന് ഒഐസിസി യുകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രോയിഡോൺ, നാളെ രാവിലെ 10 ന് മലയാളി സൗഹൃദ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവന്ററി, നാളെ ഉച്ചക്ക് 12 ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ, നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ പുതുപ്പള്ളി നിവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്ട്ഫോഡ്, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30 ന് യുകെയിലെ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും അനുസ്മരണ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

English Summary: The departure of Oommen Chandy; UK Voice of Congress held commemorative meeting