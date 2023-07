ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ച് യൂറോപ്പിലെയും ബ്രിട്ടണിലെയും പ്രവാസി സമൂഹം

ലണ്ടൻ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ച് യൂറോപ്പിലെയും ബ്രിട്ടണിലെയും പ്രവാസ ലോകം. യും ബ്രിട്ടണിലെയും പ്രവാസ ലോകം. വിവിധ തരത്തിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവരും കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് അനുകൂല പ്രവാസി സംഘടനകളും സാസ്കാരിക സംഘടനകളും വിവധ മലയാളി അസോസിയേഷനുകളുമെല്ലാം അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ചികിൽസയ്ക്കായി പോയ ജർമനിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചവർക്കും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ വീണു കാലിനു പരിക്കേറ്റപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ചവരുമൊക്കെ അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചാണ് ജനനായകന്റെ വിയോഗദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത്.



ഒഐസിസി- യുകെ, യുകെയിലെ കോൺഗ്രസുകാർ തുടങ്ങി വിവിധ കോൺഗ്രസ് സംഘടനകളും സമൂഹ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം ബ്രിട്ടന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് –യുകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

ഈസ്റ്റ്ഹാമിലെ ബാർക്കിംങ് റോഡിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുമിഷൻ ഹാളിലാണ് സമ്മേളനം. വൈകിട്ട് 6.30നു നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ലണ്ടനിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും വിവിധ കലാ- സാംസ്കാരിക നായകരും സംബന്ധിക്കും. കവൻട്രി മലയാളി സൗഹൃദവേദി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഓർമകളിലെ ഒസി’ എന്ന പരിപാടി ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി.

വിയന്നയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കെട്ടിടത്തിൽ മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേർന്ന് അനുശോചിച്ചു. വോയ്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് –യുകെ ‘ജനപ്രിയന് വിട’ എന്ന പേരിൽ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Expatriate community in Europe and Britain in memory of Oommen Chandy