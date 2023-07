ലണ്ടനിൽ ട്രാവൽ കാർഡുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നു,ട്യൂബ്, ബസ് യാത്രകൾക്ക് ഇനി ബാങ്ക് കാർഡും ഓയിസ്റ്റർ കാർഡുകളും മാത്രം

ലണ്ടൻ∙ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലണ്ടൻ നഗരയാത്രകൾ സാധ്യമാക്കിയിരുന്ന ട്രാവൽ കാർഡുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നു. ലണ്ടൻ ട്യൂബ്, ട്രാം, ബസ് സർവീസുകളിൽ സൗജന്യ നിരക്കിൽ യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കിയിരുന്ന ഡെയ്​ലി പേപ്പർ ട്രാവൽ കാർഡുകൾ നിർത്തലാക്കുമെന്ന് ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സെബ് ഡാൻസ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. 40 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ കരാറാണ് ഇതിനായി സർക്കാരുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.



നഗരയാത്രയ്ക്കായി എത്തുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ സ്വന്തം കോൺടാക്ട് ലെസ്സ് ബാങ്ക് കാർഡോ പ്രീ-പെയ്ഡ് ഓയിസ്റ്റർ കാർഡുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 12 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ ട്രാവൽ കാർഡുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. കോവിഡിനു മുമ്പ് വർഷം തോറും 27 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ വരെ ട്രാവൽ കാർഡ് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

Read also: വായ്പയെടുത്ത് ജർമനിയിൽ പഠനം; എല്ലാം നഷ്ടമായപ്പോൾ ദുബായ്; 'അമേരിക്കൻ ഭാവി' സ്വപ്നം കാണുന്നവർ അറിയണം ഈ യുവാവിന്റെ അനുഭവം

ദിവസേനയുള്ള കാർഡ് വിൽപന നിർത്തുമെങ്കിലും പ്രതിവാര കാർഡുകളും വാർഷിക കാർഡുകളും തുടരും.

English Summary: Travel cards are being phased out in London, leaving only bank cards and Oyster cards for tube and bus journeys