ഡബ്ലിന്‍ ∙ അയര്‍ലൻഡിൽ റെയിൽപാതകൾ, ട്രെയിനുകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് ശുപാർശ. ശുപാർശ അടങ്ങിയ ഓള്‍ ഐലന്‍ഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് റെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിക്കും. പ്രധാന നഗരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഇടവിട്ടെങ്കിലും ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശുപാർശ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത്.

യാത്രകൾക്കും ചരക്കുനീക്കത്തിനും ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ഗോള്‍വേ, സ്ലൈഗോ, ലെറ്റര്‍കെന്നി മേഖലകളിൽ പുതിയ റയിൽ പാതകൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലിമെറിക്ക് മുതല്‍ ഫോയിന്‍സ് വരെയും വാട്ടര്‍ഫോര്‍ഡ് മുതൽ റോസ്ലെയര്‍ യൂറോപോര്‍ട്ട് വരെയും പുതിയ റയിൽ പാതകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്‌.

ഡബ്ലിന്‍ തുറമുഖത്തിന് ചുറ്റും മറ്റൊരു റെയില്‍ പാത വികസിപ്പിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടുവഴി ആന്‍ട്രിം മുതല്‍ ലിസ്‌ബേണ്‍ വരെയുള്ള ലൈനിനൊപ്പം ക്ലെയര്‍മോറിസ് മുതല്‍ ഏഥന്റി വരെയുള്ള പാത വീണ്ടും തുറക്കാനും ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ 2030 ൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

English Summary: All Island Strategic Rail Review recommends to increase the number of railways and trains