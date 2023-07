കോര്‍ക്ക് ∙ അയര്‍ലൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയാകെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയ കോര്‍ക്ക് സ്വദേശിയെ 200 മണിക്കൂര്‍ നിര്‍ബന്ധിത സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. കോര്‍ക്ക് സ്വദേശി മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡോയല്‍ (50) ആണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ജയില്‍ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ഇയാള്‍ ചെയ്തതെങ്കിലും മുൻപ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ശിക്ഷ സാമൂഹ്യ സേവനമാക്കുകയായിരുന്നു.

കോര്‍ക്ക് ജില്ലാ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2011 മുതലുള്ള ഇയാളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോഡാണ് ജഡ്ജി ഒലന്‍ കെല്ലഹര്‍ വിലയിരുത്തിയത്. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് 300 യൂറോ പിഴയൊടുക്കാനും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 18 നാണ് മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡോയല്‍ യാതോരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരെയാകെ അസഭ്യം വിളിച്ചത്. തെറ്റായി വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത ഇന്ത്യക്കാരനുമായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്ന മാര്‍ട്ടിന്‍ സംസാരിച്ചത്.

‘ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ പരിശോധിക്കണ’മെന്നു തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി ഇയാള്‍ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇത് പല പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ യുവാവും കോര്‍ക്ക് സ്വദേശിയുമായി നേരിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരെയാകെ അസഭ്യവര്‍ഷം ചൊരിയുകയായിരുന്നു മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡോയല്‍. കോടതിയില്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ച ഡോയല്‍ ക്ഷമാപണവും നടത്തി.

മാര്‍ട്ടിന്‍ ഡോയലിന്റെ നടപടിയെ അബദ്ധവും മദ്യലഹരിയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാന്‍ അയാളുടെ അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഒരു തവണയല്ല അഞ്ചു തവണ ഇതേ നിലയില്‍ മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊഴി തെളിവായി സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു കോർക്ക് കോടതിയുടെ നടപടി.

English Summary: Cork native was sentenced by the court for insulting Indians.