ലിംഫോമ ബാധിതനായ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡോക്ടർ യുകെയിൽ അന്തരിച്ചു; മലയാളിയായ ഭാര്യ ലീമയുടെ സ്റ്റെം സെല്‍ ക്യാംപെയ്ൻ അനേകർക്ക് തുണയാകും

ലണ്ടൻ∙ ലിംഫോമ ബാധിതനായ ലക്നൗ സ്വദേശി ഡോ. റിതേഷ് കുമാർ യുകെയിൽ അന്തരിച്ചു. ഹള്‍ റോയല്‍ എന്‍എച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏറെ വര്‍ഷം ജോലി ചെയ്ത ഡോ. റിതേഷ് സ്‌കന്തോര്‍പ്പ് എന്‍എച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓര്‍ത്തോപീഡിക് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് സര്‍ജനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ലിംഫോമ രോഗം പിടികൂടിയത്.



എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാരിയും മലയാളിയുമായ ഭാര്യ ലീമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിതേഷിന് വേണ്ടി സ്റ്റെം സെല്‍ ക്യാംപെയിൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ഒടുവില്‍ സ്റ്റെം സെല്‍ ദാതാവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍ റിതേഷിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ലീമ. ഇതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെ റിതേഷ് മരണമടഞ്ഞത്. യുകെയിലുള്ള നിരവധി സംഘടനകള്‍ വഴിയാണ് സ്റ്റെം സെല്‍ ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. ക്യാംപെയ്നിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വാബ് നല്‍കിയ എല്ലാവര്‍ക്കും കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാംപെയ്നിലൂടെ ഒട്ടേറെ പേര്‍ക്ക് സ്റ്റെം സെല്‍ ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്തുവാന്‍ തുണയാകും.

Read also: കൂനിപോയ ജീവിതം , പാത്രം കഴുകി പ്രവാസ ജീവിതം; സെയ്തു സ്വപ്നം കാണുന്നത് സഹോദരിക്ക് ഒരു വിവാഹസമ്മാനം

ലീമ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയാണ്. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സ് വീതം പ്രായമുള്ള ഇരട്ടകളായ നയന, റിയ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. കിങ്സ്റ്റണ്‍ അപ്പോണ്‍ ഹള്ളിലെ മലയാളികളുമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു റിതേഷിന്റേത്. ഏതൊരു അസമയത്തും ഓടി എത്താവുന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ മരണം ഹള്ളിലെ മലയാളികള്‍ക്ക് തീരാനഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു. കിങ്സ്റ്റണ്‍ അപ്പോണ്‍ ഹള്ളില്‍ കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി താമസിച്ചിരുന്ന ഡോ. റിതേഷിന്റെ മൃതദേഹം യുകെയില്‍ തന്നെ സംസ്‌കരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം.

English Summary: Indian doctor with lymphoma dies in UK; The stem cell campaign of Leema, a Malayali wife, will help many people