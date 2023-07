ആൽപ്സ് പർവതനിരയും എട്ട് രാജ്യങ്ങളും മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ചുറ്റി യുകെ മലയാളി സംഘം

കാന്റർബറി∙ യുകെയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 11 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ബൈക്കിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് മലയാളി സംഘം. കാന്റർബറിയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ നാലിന് യാത്ര തിരിച്ച 19 അംഗ സംഘം പ്രശസ്തമായ ആൽപ്സ് പർവതനിരകളും കീഴടക്കിയാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്.



4500 കിലോമീറ്റർ നീണ്ട യാത്രയിൽ ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇറ്റലി, ജർമനി, ഓസ്ട്രിയ, ബെൽജിയം, ലീച്ടെൻസ്റ്റീൻ, ലെക്സംബർഗ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘം എത്തി. വിവിധ കാലയളവുകളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യുകെയിൽ കുടിയേറിയവരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Photo:Supplied

കാന്റർബറി കേരളൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബേബിച്ചൻ തോമസ് യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി റെജി ജോർജ് അധ്യക്ഷനായി. ഇവിടെയുള്ള മലയാളി കൂട്ടായ്മ യാത്രാ സംഘാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു. പാരീസ് നഗരം ഉൾപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം.

Photo:Supplied

ഡോവറിൽ നിന്ന് ഫെറി വഴി സംഘം ഫ്രാൻ‌സിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം യാത്ര റെയിംസ് വഴിയാക്കി. അവിടെനിന്ന് നേരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക്.

Photo:Supplied

ദുർഘടമായ ആൽപ്സ് പർവത നിരകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം എളുപ്പമാക്കിയത് സംഘത്തെ അവിടെ വരവേറ്റ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. സ്വന്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്തോ ടൂർ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായോ പോയാലും കാണാൻ കഴിയാത്ത മനോഹാരമായ പല സ്ഥലങ്ങളും ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ നാട്ടുകാരായി മാറിയ മലയാളികളുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു.

Photo:Supplied

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒട്ടുമിക്ക പർവതനിരകളും സംഘം കയറിയിറങ്ങി. യാത്രയ്ക്കിടെ സംഘാംഗങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് വഴിതെറ്റി. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതും 17 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ളതുമായ ഗോതാർഡ് തുരങ്കപാതയിലൂടെ സഞ്ചാരം സാധ്യമായത് വഴിതെറ്റിയ 10 പേർക്ക് മാത്രമാണ്.

Photo:Supplied

സ്വിറ്റസർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇറ്റലിയിലേക്കായിരുന്നു തുടർസഞ്ചാരം. 46 ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള ദുർഘടമായ സ്റ്റെൽവിയോ പാസ് പിന്നിട്ട് ജർമനിയിലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ട് യാത്ര തുടർന്നു. യാത്രാമധ്യേ ഓസ്ട്രിയ, ലീച്ടെൻസ്റ്റീൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ഉള്ളതും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറി, കുക്കൂ ക്ലോക്ക് നിർമാണകേന്ദ്രം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുക്കൂ ക്ലോക്ക് എന്നിവയും നേരിൽ കണ്ടു.

Photo:Supplied

ലക്സംബർഗിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ട്രെയിനിലും ബസിലും സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്നത് പുത്തൻ അറിവായിരുന്നു. രാത്രി സഞ്ചാരത്തിന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇവിടെനിന്ന് ബെൽജിയത്തിലേക്കായിരുന്നു അടുത്ത യാത്ര.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തിയത് മുതൽ രാജ്യം വിടുന്നതു വരെ അവിടെയുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളായ തൊടുപുഴ സ്വദേശി ജെയിൻ പന്നാരകുന്നേൽ, മകൾ സ്റ്റെഫി, മകൻ സാമുവൽ, സോളിഫോക്കനിൽ താമസിക്കുന്ന ലോറൻസ്, മകൻ ഡോ. അലക്സ്, സുഹൃത്തുക്കളായ സിജോ കുന്നുമ്മേൽ, സിനി മാത്യു, സിബി മഞ്ജലി, എന്നിവർ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് യാത്രയിൽ അനുഗമിച്ചു. സ്വിസ് യാത്രയുടെ അവസാന ദിവസം ദാവോസിലെ ജോസ് പറത്താഴം, ഭാര്യ മറിയാമ്മ എന്നിവരുടെ ചായ സൽക്കാരവും സ്വീകരിച്ചാണ് സംഘം മടങ്ങിയത്. ലിവർപൂളിൽ നിന്നുള്ള സിൽവി ജോർജാണ് സ്വിസ് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.

2018ൽ നാല് മലയാളി യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് 2021ൽ കേരള ടസ്കേഴ്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ക്ലബ് എന്ന പേരിൽ സംഘടനയായി മാറിയത്. സ്കോട്​ലൻഡിലേക്കായിരുന്നു നാല് പേർ അടങ്ങുന്ന ആ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യാത്ര. 2022 ൽ 14 പേർ ചേർന്ന് അയർലൻഡിലെ വൈൽഡ് അറ്റ്ലാൻറിക് വേ ഉൾപ്പെടെ 2004 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി.

ഇപ്പോൾ നൂറിലധികം അംഗങ്ങളാണ് സംഘടനയിൽ ഉള്ളത്. ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ ഡോ. ജോസ് മാത്യു ലിവർപൂൾ, ജിതിൻ ജോസ് പ്രെസ്റ്റൻ, ആഷ്‌ലി കുര്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെന്റ്, സജീർ ഷാഹുൽ നോട്ടിങ്ഹാം, അൻസെൻ കുരുവിള കോവെന്ററി, രാകേഷ് അലക്സ് ന്യൂബറി, നോബി ജോസ് വൂസ്റ്റർ, ദീപക് ജോർജ് ഗ്ലോസ്റ്റെർ, ഷോൺ പള്ളിക്കലേത് ഗ്ലോസ്റ്റെർ, മനോജ് വേണുഗോപാലൻ ഗ്ലോസ്റ്റെർ, അനു ലീല ലാൻസ്ലത് ബ്രിസ്റ്റൾ, അലൻ ജോൺ ബ്രിസ്റ്റൾ, പ്രമോദ് പിള്ള ബ്രിസ്റ്റൾ, ജോൺസൻ ബാബു സ്ലാവോ, അജു ജേക്കബ് ലണ്ടൻ, അഭിഷേക് തോമസ് ലണ്ടൻ, ജോജി തോമസ് സൗത്താംപ്ടൻ, സജോ എബ്രഹാം സൗത്താംപ്ടൻ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്.

യുകെ ടു വീലർ ഫുൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആർക്കും സംഘടനയിൽ അംഗമാകാം. താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് കേരളാ ടസ്‌കേഴ്‌സ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിലെ വാട്സ്ആപ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ 9, 10 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന ഈ സീസണിലെ അവസാനത്തെ റൈഡിന് 55 റൈഡേഴ്‌സ് ഇതിനകം താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

