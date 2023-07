ബ്രിട്ടനിൽ ഓരോ ദിവസവും തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് 600 ഭവനഭേദന കേസുകള്‍

ലണ്ടൻ ∙ ബ്രിട്ടനിൽ ഓരോ ദിവസവും 600 ഭവനഭേദന കേസുകള്‍ തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതായി കണ്ടെത്തല്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആകെ 2,13,279 ഭവനഭേദനങ്ങളാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവില്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് യുകെ ഹോം ഓഫിസ് കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച ലിബറല്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലും, വെയില്‍സിലും 76.8% കേസുകളാണ് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ശരാശരി 584 കേസുകളാണ് പ്രതിദിനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

സൗത്ത് യോര്‍ക്ക്ഷയര്‍ പൊലീസിന്റെ മേഖലയിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മോശം ക്ലിയറന്‍സ് റേറ്റ്. ഇവിടെ 84.4% കവര്‍ച്ചകളും യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ പോകുന്നു. ഹാംപ്ഷയര്‍ പൊലീസ് പരിധിയിൽ 83.1% കേസുകൾ തെളിവ് ഇല്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ലോകോത്തരമായ സ്‌കോട്ട്ലൻഡ് യാര്‍ഡും പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടെന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത. 81.6% കേസുകളില്‍ പ്രതികളെ പിടിക്കാന്‍ സ്‌കോട്ട്ലൻഡ് യാര്‍ഡിന് സാധിക്കുന്നില്ല. നെയ്ബര്‍ഹുഡ് പൊലീസിങ്‌ ടീമിന്റെയും പൊലീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോര്‍ട്ട് ഓഫിസര്‍മാരുടെയും എണ്ണം കുറച്ചതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ലിബറല്‍ ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ പറയുന്നു.

എല്ലാ ഗാര്‍ഹിക കവര്‍ച്ചാകേസുകളിലും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന ചീഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിളുമാരുടെ വാഗ്ദാനമൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്രയേറെ കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ യാതൊരു നടപടിയുമില്ലാതെ സസുഖം സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഒട്ടും സമാധാനം നല്‍കില്ലെന്ന് ലിബറല്‍ ഡമോക്രാറ്റ് ഹോം അഫയേഴ്സ് വക്താവ് അലിസ്റ്റര്‍ കാര്‍മൈക്കിള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാല്‍ 2010 മുതല്‍ ബ്രിട്ടനിലെ സമൂഹങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന വാദമാണ് ഹോം ഓഫിസ് വക്താവ് പറയുന്നത്. കവര്‍ച്ച, മോഷണം, തട്ടിപ്പറിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ 51% കുറഞ്ഞതായാണ് വാദം.

English Summary: Almost 600 burglaries are going unsolved every day in Britain.