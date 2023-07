വിടവാങ്ങിയത് ബിബിസിയുടെ ഏഷ്യൻ മുഖം; ആറുമണി വാർത്തയുടെ അവതാരകനായി പേരെടുത്ത അലഗായുടെ ജീവിതകഥ

ലണ്ടൻ ∙ തമിഴ് വംശജനായി ശ്രീലങ്കയിൽ ജനനം. പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രിട്ടനിലെത്തി. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ബിബിസിയിൽ വിദേശ കറസ്പോണ്ടന്റായി. പിന്നീട് വൈകുന്നേരത്തെ ആറുമണി വാർത്തയുടെ സ്റ്റാർ അവതാരകനായി. കാൻസർ ബാധിച്ച് അറുപത്തേഴാം വയസ്സിൽ ജോർജ് അലഗായ വിടപറയുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ബിബിസിയുടെ ഏഷ്യൻ മുഖം. യുദ്ധമുഖത്തായാലും സ്റ്റുഡിയോയിലായാലും മുഖത്തുനിന്നും മായാത്ത മന്ദസ്മിതമായിരുന്നു ഈ സ്റ്റാർ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ മുഖമുദ്ര. അതുതന്നെയാണ് ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും.

‘’എന്റെ വന്യമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽപോലും കണ്ടിരുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്കു ലഭിച്ചത്. ഒരു ശ്രീലങ്കൻ കുട്ടിയായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോളൊരു ബ്രിട്ടിഷ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്വയമേ പിച്ചി നോക്കും. ഇതൊന്നും സ്പനമല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ.’’ കാൻസറിനോടു മല്ലിടുന്നതിനെ 2021ൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

2014ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പത്തുവർഷക്കാലത്തോളം അദ്ദേഹം രോഗത്തോടു പടപൊരുതി ജീവിച്ചു. പലപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി. സിയാറ ലിയോൺ, ലൈബീരിയ, റുവാണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും സോമാലിയയിലെ കൊടും പട്ടിണിയും ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയുടെ അധിനിവേശവും എല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും ഓർമകളിലുണ്ട്.

1994 മുതൽ 98 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കറസ്പോണ്ടന്റായിരുന്ന ജോർജ്, നെൽസൺ മണ്ടേലയെ ബിബിസിക്കായി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടി. 2003 മുതലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരുള്ള ആറുമണിവാർത്തയുടെ അവതാരകനായത്.

ശ്രീലങ്കയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഘാനയിൽ എത്തി. പിന്നീട് 11 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എത്തിയത്.

ആഫ്രിക്കൻ ഭൂകണ്ഡത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ജീവിതവും വിശദമായി പ്രതിപാതിക്കുന്ന എ പാസേജ് ടു ആഫ്രിക്ക ആണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം. എ ഹോം ടു ഹോം, ഫ്രം ഇമിഗ്രന്റ് ബോയ് ടു ഇംഗ്ലിഷ് മെൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ അഴിമതിക്കഥകൾ വിവരിക്കുുന്ന ദ ബേണിങ് ലാൻഡ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ.

English Summary: Asian face of the BBC has left