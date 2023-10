ഓൾ യൂറോപ്പ് ക്നാനായ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിന് ശനിയാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തുടക്കമാകും

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ യൂറോപ്പിലെ ക്നാനായക്കാരായ കായിക പ്രേമികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന പ്രഥമ ആൾ യൂറോപ്പ് ക്നാനായ മെൻസ് ഡബിൾസ് ബാഡ്മിന്റെണിന് ശനിയാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ തുടക്കമാകും. മാഞ്ചസ്റ്റ്ർ മിഡിൽറ്റണിലെ സ്പോർട്സ് എറീനയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ന് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ സെന്റെ ജോർജ് ക്നാനായ പള്ളിയുടെ നേതൃത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇടവകാംഗം ഫാ. നിതിൻ സണ്ണി നിർവ്വഹിക്കും. വൈകിട്ട് 5 മണിയോട് കൂടി സമാപിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഇടവക വികാരി ഫാ. ജോമോൻ പുന്നൂസ്, ലിവർപൂൾ ക്നാനായ കോൺഗ്രിഗേഷൻ വികാരി ഫാ. ജറിൻ ടി രാജു എന്നിവർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും.



രണ്ട് പാദങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ ക്വാർട്ടർ മുതൽ നോക്കൗട്ട് ഫോർമാറ്റിലുമായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പടെ എട്ട് കോർട്ടുകളിലായാണ് താരങ്ങൾ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങളുമായി ബ്രിസ്റ്റോളിലെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ ക്നാനായ ചർച്ച് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ഇടവകകളിൽ നിന്നു പോലും ടീമുകളെ അയച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചർച്ചുകളും. ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരുക്കുന്ന മത്സരത്തെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ക്നാനായക്കാരയ കായിക പ്രേമികൾ നോക്കി കാണുന്നത്. മത്സരം വീക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം ഇടവകയുടെ താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകർ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

ടൂർണമെന്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്കും കാണികൾക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ വനിത സമാജം ഭാരവാഹികളാണ്. ഏബ്രഹാം താമ്രത്ത്, ശോശമ്മ മരങ്ങാട്ട്, സാബു മൂലേത്ര എന്നിവരുടെ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. മത്സരങ്ങൾ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അജിത് ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമ്പയറിംങ് പാനൽ ആയിരിക്കും. സെമി ഫൈനൽ മുതലുള്ള മത്സരങ്ങൾ മന്നാ വിഷൻ ചാനലിലൂടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Badminton Tournament kicks off in Manchester on Saturday