ലണ്ടൻ ∙ മാജിക്കിൽ എംഎ പഠനമോ? അതേ എന്ന ഉത്തരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുകെയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് മൈൽ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്താവുന്ന എക്‌സീറ്റർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മാജിക്കിൽ ഇനി എംഎ പഠനം യാഥാർഥ്യം ആകുക. 2024 മുതലാണ് മാജിക് പഠനം ആരംഭിക്കുകയെന്ന് കോഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 'യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്‌സീറ്റർ' അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാജിക് ആൻഡ് ഒക്‌ൾട്ട് സയൻസ് (Magic and Occult Science) എന്ന വിഷയത്തിൽ നൂതനമായ എംഎ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് മാജിക്കിലുള്ള പൊതുജന താൽപ്പര്യത്തിന്റെ സമീപകാല വർധനയെ തുടർന്നാണെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ ഡോ. എമിലി സെലോവ് പറഞ്ഞു.

ജാലവിദ്യയുടെ ചരിത്രവും സ്വാധീനവും പഠിക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം 2024 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആരംഭിക്കുക. ചരിത്രം, സാഹിത്യം, തത്ത്വചിന്ത, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, നാടകം, മതം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരാകും അധ്യാപകർ. മാജിക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന യുകെയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരേയൊരു ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അറബ് ആൻഡ് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റഡീസിലായിരിക്കും കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാന്ത്രികതയുടെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്ഥലമാണ്. അതേസമയം മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങൾ യുക്തിവാദത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സ്ഥലവും. ഇത്തരം അനുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ മാജിക്കിലെ എംഎ പഠനം ആളുകളെ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഡോ. എമിലി സെലോവ് പറഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിലെയും കലകളിലെയും ഡ്രാഗണുകൾ, ആർതർ രാജാവിന്റെ ഇതിഹാസം, പാലിയോഗ്രഫി, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത, പുരാവസ്തു സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രീകരണവും പഠന വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും ഡോ. എമിലി സെലോവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോഴ്സ് ഫുൾ ടൈമായും പാർട്ട്‌ ടൈമായും പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്‌. ഫുൾ ടൈമായി പഠിക്കുവാൻ 12000 പൗണ്ടാണ് ഫീസ്. പാർട്ട്‌ ടൈം പഠനത്തിന് 6000 പൗണ്ടും. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ ഫുൾടൈം പഠനത്തിനായി 24,300 പൗണ്ടാണ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്. പാർട്ട് ടൈം പഠനത്തിന് വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ 12150 പൗണ്ട് അടയ്ക്കണം. അധ്യാപനം, കൗൺസിലിങ്‌, മെന്ററിങ്‌, ഹെറിറ്റേജ്, മ്യൂസിയം ജോലികൾ, ലൈബ്രറികൾ, വിനോദസഞ്ചാരം, കലാസംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരണ വ്യവസായം എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കോഴ്‌സ് വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എക്‌സീറ്ററിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാം: https://www.exeter.ac.uk/study/postgraduate/courses/arabislamic/magic-occult-science/

English Summary: Exter university to launch new masters course in study of magic