വനിതകൾ സഭാതലപ്പത്തേക്കു വരുമോ ? അസാധാരണ സിനഡിന് വത്തിക്കാനിൽ തുടക്കം

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ എല്ലാവർക്കും ഇടം ലഭിക്കും വിധം സഭയിൽ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിളിച്ചു ചേർത്ത മൂന്നാഴ്ച നീളുന്ന അസാധാരണ സിനഡിനു തുടക്കമായി. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിൽ മാർപാപ്പ മുഖ്യകാർമികനായി നടന്ന കുർബാനയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം.

ആശയഭിന്നതകളുണ്ടാകാമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഒന്നിച്ച്, ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നു മാർപാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

സഭയിലെ ഭിന്നിപ്പും സംഘർഷങ്ങളും പ്രാർഥനകൊണ്ടും കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾകൊണ്ടും നേരിട്ട വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവിതവും പരാമർശിച്ചു. ഇതോടെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കു വഴിതുറക്കുന്ന ചർച്ചകൾ യോഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ടായി.

അസാധാരണ സിനഡ്, ഡീക്കൻ പദവി അടക്കം മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ വനിതകൾക്ക് ഇടം നൽകുമെന്ന വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായി.

സ്കൂൾ, ആശുപത്രിയടക്കം സഭയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സിംഹഭാഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തപ്പെടുന്നതായി വിമർശനമുണ്ട്.

പ്രാചീനസഭയിൽ വനിതകൾ ഡീക്കൻ പദവി വഹിച്ചിരുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരുമുണ്ട്. വനിതകൾക്കു പൗരോഹിത്യം നൽകുക എന്ന ബാനർ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചത്വരത്തിലെ കുർബാനയ്ക്കിടെ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ ഉയർത്തി.

എൽജിബിടിക്യൂ അടക്കം വിഭാഗങ്ങൾക്കുകൂടി അർഹമായ ഇടം നൽകാനുള്ള അവസരമായി സിനഡ് മാറിയേക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മുൻ വിധികളോടെയല്ല സിനഡ് ചേരുന്നതെന്ന് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭ എന്നു 3 തവണ ആവർത്തിച്ചു.

മാർപാപ്പ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ദൈവികവും സഭാപരവുമെന്നതിനെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന വിമർശനം അമേരിക്കൻ കർദിനാൾ റെയ്മണ്ട് ബ്രൂക്ക് ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ, പുതിയ ലോകം ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നു മാർപാപ്പയും പറഞ്ഞു.

∙ ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കൂ : ലോകനേതാക്കളോട് മാർപാപ്പ

വത്തിക്കാൻ സിറ്റി ∙ തിരിച്ചു പോക്ക് അസാധ്യമായ സ്ഥിതിയിലേക്കു നീങ്ങുന്ന ആഗോള താപനം ചെറുക്കാൻ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ മാർപാപ്പ ലോക നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നവംബർ 30നു ദുബായിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യോഗം ചേരുന്നതിനു മുന്നോടിയായാണ് ചാക്രിക ലേഖനം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രാർഥനയായി കരുതിയിരുന്ന വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ തിരുനാൾ ദിവസമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയോട് ആത്മാർഥത പുലർത്താൻ നേതാക്കളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

ഇപ്പോൾത്തന്നെ അപരിഹാര്യമായ നാശനഷ്ടം നാം പ്രകൃതിക്കു വരുത്തിവച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നു വിമർശിക്കുന്ന ചാക്രിക ലേഖനം ആഗോളതാപനം സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 2015 ൽ പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിക്കു മുന്നോടിയായും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആഗോളതാപനത്തെക്കുറിച്ചു ചാക്രിക ലേഖനമെഴുതിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നു ശക്തമായ നടപടികൾ യുഎൻ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു.

English Summary: Three week Synod called by Pope Francis has begun