പാരിസ്∙ ഫ്രഞ്ച് ആല്‍പ്സിലെ മോണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൊടുമുടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ രണ്ട് മീറ്ററിലധികം ചുരുങ്ങി. ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി 2001 മുതല്‍ മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് കൊടുമുടി അളക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആല്‍പൈന്‍ ഹിമാനികള്‍ അതിവേഗം ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവയുടെ അളവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഡാറ്റകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



മോണ്ട് ബ്ലാങ്കിലെ ആല്‍പൈന്‍ പര്‍വതത്തിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ രണ്ട് മീറ്ററിലധികം (6.5 അടി) ഉയരം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഫ്രഞ്ച് ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞു. ആല്‍പ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയും കോക്കസസ് ശ്രേണിക്ക് പുറത്ത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പര്‍വതവുമാണ് ഇത്. മോണ്ട് ബ്ലാങ്കിന്റെ ഉയരം 4,805.59 മീറ്ററാണെന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സംഘം ഫ്രഞ്ച് ആല്‍പ്സിലെ ഷാമോണിക്സില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, പരിമിതമായ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിഗമനങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരുവിഭാഗം ഗവേഷകര്‍ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ മോണ്ട് ബ്ലാങ്കിന്റെ ചുരുങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞത്

മോണ്ട് ബ്ലാങ്കിന്റെ പാറക്കെട്ടുകളുടെ കൊടുമുടി സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 4,792 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം മഞ്ഞിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വര്‍ഷം തോറും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മോണ്ട് ബ്ലാങ്കിന് കൂടുതല്‍ ഉയരമുണ്ടാകും,ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം റജിസ്ററര്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് മീറ്റര്‍ വരെ മാറ്റങ്ങള്‍" പതിവായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു,

ഭാവി തലമുറകള്‍ക്കായിട്ടാണ് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വിശദീകരിക്കാന്‍ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോള്‍ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുമാണ്. ഹിമാനികളുടെ ശേഷിക്കുന്ന പിണ്ഡത്തിന്റെ 7% വരെ 2022 ല്‍ മാത്രം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കാമെന്ന് ഗ്ളേസിയോളജിസ്ററുകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

