ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ലണ്ടൻ റീജനിലെ വൽതാംസ്സ്റ്റോയിലുള്ള സെന്‍റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ രൂപതയിലെ ഗ്രാന്‍റ് മിഷന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വാർഷിക ധ്യാനം മാർച്ച്‌ 1 മുതൽ 3വരെ നടക്കും.ധ്യാനം നയിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത വചന പ്രഘോഷകൻ ഫാ.ബോസ്കോ ഞാളിയത്തു O.CARM ആണ്.

ഗ്രാന്‍റ് മിഷന്‍റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ മിഷനിലെ ഭവനങ്ങളുടെ വെഞ്ചരിപ്പ് നടന്നുവരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ശുശ്രുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘടാകർ അറിയിച്ചു. (ധ്യാന സമയം: മാർച്ച് 1, വെള്ളി 07.00 മുതൽ 10.30 വരെ, മാർച്ച് 2, ശനി 07.00 മുതൽ 10.30 വരെ, മാർച്ച് 3, ഞായർ 02.00 മുതൽ 08.30 വരെ.)

New comers pls.find below the address of the Church.

St.Mary's & Blessed Kunjachan Mission (Our Lady & St .George Church).

132 Shernhall Street E17 9HU.

(വാർത്ത ∙ ജോസ് ജോൺ)