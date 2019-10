ഷാർജയിലെ ഗതാഗത പിഴ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് അടയ്ക്കാം; പിഴയിൽ പകുതി ഇളവ്

View this post on Instagram

أعرب عن تقديره لدعم القيادة الرشيدة اللواء الشامسي يعلن عن استجابة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 % أعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة عن بالغ تقديره للدعم الذي تجده القيادة العامة لشرطة الشارقة من القيادة الرشيدة ، واستجابتها لكافة المقترحات التي تسهم في دعم جهودها الرامية لتعزيز الأمن والأمان ، وتحفير أفراد المجتمع على الإلتزام بالنظم والقوانين من خلال تخفيف الأعباء الواقعة عليهم ، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات .. وفي هذا الصدد أعلن سعادة قائد عام شرطة الشارقة عن استجابة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للمقترحات التي رفعت إليه من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة ، بإصدار قرار بتخفيض المخالفات المرورية في إمارة الشارقة بنسبة 50 % مع إلغاء كافة النقاط المرورية المصاحبة لتلك المخالفات ، إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر 2019 م وحتى الحادي والثلاثين من يناير 2020 م وأهاب اللواء الشامسي بكافة أفراد المجتمع وأصحاب المركبات بالإستفادة من هذا القرار ، والإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة بموجبه ، وتسوية أوضاعهم القانونية ، معربا عن تطلعاته بأن يكون ذلك دافعا لهم للحد من المخالفات المرورية ، والإلتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم