വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന് 29ന് തുടക്കം

View this post on Instagram

يسرّنا أن نعلن عن مواعيد الموسم 24، والذي سينطلق اعتباراً من 29 أكتوبر 2019 لمدة 159 يوماً. نتطلع للترحيب بكم We are pleased to announce the dates of our upcoming Season 24, which will commence on 29th October 2019, and continue for 159 days. We can't wait to welcome you!