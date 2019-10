View this post on Instagram

- جانب من تغطية فعالية "القافلة الوردية" التي تهدف الى توعية الموظفات بأهمية الكشف المبكر والوقاية من مرض سرطان الثدي. - #مبادرات_إقامة_دبي #سرطان_الثدي #توعية_سرطان_الثدي #أكتوبر_الوردي