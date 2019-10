ഒറ്റവീശലിൽ വലയിൽ വീണത് 50 ടൺ മീൻ; യുഎഇയിലെ ചാകര വിഡിയോ വൈറൽ

View this post on Instagram

. 50 مركبة لنقل كميات كبيرة من محصول سمكي والأكبر من منذ 4 أعوام في منطقة شعم برأس الخيمة الخليج تفاجأ 3 صيادين مواطنين وعمال بحر آسيويون، يعملون في ساحل منطقة شعم، حوالي 40 كيلومتراً شمال مدينة رأس الخيمة، بكميات كبيرة من الأسماك، التي وقعت في شباكهم، مساء أمس الأول (السبت). وقال الصيادون إنها الأكبر من نوعها في ساحل المنطقة منذ حوالي 4 أعوام، ونقل محصول الصيد الوفير باستخدام 50 مركبة، فيما تداول الأهالي «فيديو» يظهر كميات الأسماك خلال صيدها على الساحل. وأوضح النوخذة عبد الله محمد الأدب، أحد الصيادين الثلاثة، أن كميات الأسماك تقدر بحوالي 50 طناً، ووصلت إلى الشاطئ تقريباً في الثالثة والنصف ظهراً، واستخدمت في صيدها طريقة «العاملة»، التي تعرف أيضا ب«الضغوة»، فيما بلغ أقصى محصول من تلك الأسماك، خلال رحلة صيد، الموسم الماضي، نحو 20 طناً. وقال حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: إن الأسماك، التي اصطادها الصيادون بكميات كبيرة، معظمها من أسماك «ديايوه»، وفق ما بلغ الجمعية من مصادرها بين الصيادين والنواخذة، مشيراً إلى أنها من الأسماك زهيدة السعر، وهي أسماك مهاجرة، وليست قاعية.