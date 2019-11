കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ സെറാം‌‌പൂർ സർവകലാശാലയിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയോളജിയിൽ ഒന്നാം റാ‍ങ്ക് നേടിയ റവ.ബൈജു സാമുവൽ. ‘Mobile learning and its relevance on Christian Education’ എന്നതായിരുന്നു വിഷയം.പുനലൂർ മാത്ര സ്വദേശിയായ റവ. ബൈജു സാമുവൽ ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത് സിറ്റി മാർത്തോമ്മാ ഇടവക വികാരിയാണ്.