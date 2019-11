പകുതി വിലക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴി ഡോളർ; ‘വ്യാജനെ’ സിഐഡി സംഘം പിടികൂടി

അജ്മാൻ ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി വ്യാജ നോട്ടുകൾ വിൽക്കുകയും ഇവയുടെ ഇടപാട് നടത്തുകയും ചെയ്ത അറബ് പൗരൻ പിടിയിൽ. അജ്മാന്‍ പൊലീസിന്റെ ക്രിമിനൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപാർട്ട്മെന്റ് (സിഐഡി) സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇടപാട് നടക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിഐഡി സംഘം നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ പ്രതി വീഴുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഉള്ള മൂല്യത്തിന്റെ പകുതി വിലയ്ക്കാണ് പ്രതി ഡോളർ വിറ്റിരുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക് വഴിയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഇടപാടുകൾ.

സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്നും ലഫ്. കേണൽ അഹമ്മദ് സയീദ് അൽ നുമൈമി പറഞ്ഞു. 37,000 ദിർഹത്തിന് 20,000 ഡോളർ വാങ്ങാനാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെ സമീപിച്ചത്. 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അറബ് സ്വദേശിയായ പ്രതി അൽ റാഷിദിയ ഏരിയയിൽ വ്യാജ നോട്ടുകളുമായി എത്തി. നോട്ടിന്റെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള വെള്ള കടലാസുകളും ഇരകളെ പറ്റിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.



പ്രതിയെ കയ്യോടെ പിടികൂടിയ പൊലീസ് കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി. പൊലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്തു.



