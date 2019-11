ദുബായിലെ ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നു; പുതിയ കണക്ക് പുറത്ത്

ദുബായ്∙ എമിറേറ്റിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും 33 ലക്ഷം കവിഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് എമിറേറ്റിലെ ജനസംഖ്യ 3313420 ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 3136400 ആയിരുന്നു ഏകദേശ ജനവാസം. 2019 ൽ 1.77 ലക്ഷം പേർ എമിറേറ്റിൽ കുടിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ദുബായ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റിക് സെന്റർ പുറത്തുവിട്ട ഈ ജസംഖ്യാ കണക്കനുസരിച്ച് ദുബായിലെ താമസക്കാരിൽ 5.64 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരക്കുള്ള സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ എമിറേറ്റിലെത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ തോതിലും ഗണ്യമായ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചിലപ്പോൾ നാല്പതരക്ഷം ജനങ്ങളെ എമിറേറ്റ് ഉൾകൊള്ളാറുണ്ട്. തൊഴിൽ, വിനോദം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താൽക്കാലികമായി ദുബായിലെത്തി തിരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നര ലക്ഷത്തോട് അടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം.

തിരക്കുള്ള സാധാരണ സമയങ്ങളിലെ ജനസാന്ദ്രത അനുസരിച്ചാണ് എമിറേറ്റിന്റെ സുരക്ഷയടക്കമുള്ള ആഭ്യന്തര സേവന സേവനങ്ങൾ എത്രത്തോളമെന്നത് നിർണയിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപ നഗരമായി ദുബായ് കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാ തോത് ഇനിയും കൂടാനാണു സാധ്യത. വിവിധ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യവും വാണിജ്യ നഗരമായ ദുബായിയുടെ ജനവാസത്തിൽ പെരുപ്പമുണ്ടാക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി വൻ ജനസംഖ്യവർധനവിനു വരും കാലങ്ങളിൽ ദുബായ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സൂചന.

English Summary: Dubai population stands at 3313420 by end of September