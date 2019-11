വിനിമയ നിരക്കിൽ വർധന: പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണം

ദോഹ ∙ ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള ഖത്തരി റിയാലിന്റെ വിനിമയ നിരക്കിൽ വീണ്ടും നേരിയ വർധന. ഇന്നലെ വിപണി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഖത്തരി റിയാലിന് ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 19 രൂപ 41 പൈസയാണ്.

ബുധനാഴ്ച 19 രൂപ 35 പൈസയായിരുന്നു വിനിമയ നിരക്ക്. യുഎസ് ഡോളറുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനമാണു റിയാലുമായുള്ള വിനിമയ മൂല്യം ഉയരാൻ കാരണം. മാസാദ്യത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാസികൾക്കും വേതനം ലഭിച്ച സമയമാണെന്നതിനാൽ വിനിമയ മൂല്യത്തിലെ വർധന നാട്ടിലേക്കു പണം അയക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണകരമാകും.

ഓഹരി വിപണി ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളുവെന്നതും പ്രവാസികൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. വെള്ളിയാഴ്ച വിപണി അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിനിമയ നിരക്ക് 19 രൂപ 41 പൈസ എത്തി നിൽക്കുന്നതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്കു പണം അയക്കുന്നവർക്ക് 19.40-19.41 നിരക്ക് ലഭിക്കും. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 19ലേക്കു പ്രവേശിച്ചത്.

19 രൂപയിൽ തുടങ്ങി 19 രൂപ 60 പൈസയിൽ വരെ വിനിമയ നിരക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ നാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം അയക്കാനും പ്രവാസികൾക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. വാരാന്ത്യം, നിരക്ക് വർധന, വേതന സമയം എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ നാട്ടിലേക്കു പണം അയക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

