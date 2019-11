സാധനം വാങ്ങാൻ ഡ്രൈവർമാർ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട; പുതിയ പദ്ധതിയുമായി അഡ്നോക്

അബുദാബി ∙ അഡ്നോക് ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഡ്രൈവർമാർ ഇനി വാഹനനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല. അബുദാബിയിലെ പാർപ്പിട മേഖലകളിൽ പുതുമയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.



'ON THE GO' അഡ്നോകിന്റെ പുതിയ സംരഭമാണ്. പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ആളുകളെത്തി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൈയിലെത്തിക്കും. പാർക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി യാത്രക്കാരെ അലട്ടുകയില്ല. യാത്രയ്ക്ക് വിഘ്നം വരാത്ത വിധമുള്ള സേവന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി സുൽത്താൻ അൽ ജാബിർ നിർവഹിച്ചു. സമാന രീതിയിലുള്ള 50 സ്ഥാപനങ്ങൾ പാർപ്പിട മേഖലകളിൽ തുറക്കാനാണ് അഡ് നോക് പദ്ധതി.



പഴയ സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിലനിർത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയതു തുറക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: ADNOC launches drive thru free fuel station service