റിയാദിൽ നാടകത്തിനിടെ സ്റ്റേജിൽ അക്രമം; മൂന്ന് അഭിനേതാക്കൾക്ക് കുത്തേറ്റു

റിയാദ് ∙ റിയാദിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നടന്ന നാടക പ്രദർശനത്തിനിടെ മൂന്ന് അഭിനേതാക്കൾക്ക് കുത്തേറ്റതായി സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അക്രമിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുൻകരുതലുകൾക്കായി പ്രദേശം ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിനോദത്തിനായി രാജ്യം വാതിൽ തുറന്നതിനുശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഭവമാണിത്.



തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള മലാസ് കിങ് അബ്ദുല്ല പാർക്കിലെ ഒരു തിയറ്ററിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. നാടക സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായ രണ്ടു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീയെയുമാണ് അക്രമി കുത്തിയത്. 33 കാരനായ യെമൻ പൗരനെ റിയാദ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിയാദ് പൊലീസ് വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.



സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോകളിൽ കത്തിയുമായൊരാൾ നാടക വേഷത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്നവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേദിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് കാണാം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് തടയുന്ന ദൃശ്യവും ഉണ്ട്. ആർക്കും സാരമായ പരുക്കില്ല. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

