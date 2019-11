പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാറിൽ വെന്തുമരിച്ച സംഭവം: ഹൃദയം തകർന്ന് അബുദാബി, വേണം ശ്രദ്ധ

അബുദാബി ∙ നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ച് സ്വദേശി കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ വെന്തു മരിച്ച സംഭവം രാജ്യത്തെ ആകമാനം ദുഃഖസാന്ദ്രമാക്കി. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട് ചെയ്തത്. കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതിനാൽ ചൂടു കാലത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനത്തിന് തീ പിടിച്ച് നിരപരാധികളായ രണ്ട് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നത് ആ കുടുംബത്തെയെന്ന പോലെ ഏവരെയും ഏറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി.



അബുദാബി അൽമിന ഏരിയയിലാണ് സംഭവം. ഒന്നര, മൂന്നു വയസുള്ള കുട്ടികളെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ജി ക്ലാസ് വാഹനത്തിലിരുത്തി മാതാവ് പുറത്തുപോയ സമയത്തായിരുന്നു അഗ്നിബാധ. പരിസരത്തുള്ളവർ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലോക്കായതിനാൽ വാതിൽ തുറക്കാനായില്ല. അഗ്നിബാധയുടെ കാരണം അറിവായിട്ടില്ല.



കുട്ടികളെ വാഹനത്തിൽ തനിച്ചിരുത്തി പോകരുതെന്നും ഇത്തരം അശ്രദ്ധകൾ നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കു കാരണമാകുമെന്നും അബുദാബി പൊലീസിലെ ക്രിമിനൽ സുരക്ഷാവിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ അൽ റാഷിദി പറഞ്ഞു. മുതിർന്നവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ കുട്ടികളെ വാഹനത്തിൽ ഇരുത്തരുതെന്നും ആവർത്തിച്ചു.



ദാരുണ സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ആ കുടുംബത്തോടു ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമായിരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



12 വർഷത്തിനിടെ 12 മരണങ്ങൾ



വാഹനത്തിൽ കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കി പോകുന്ന അശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് 12 കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ. 12 വർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ സമാന അപകടങ്ങളിൽ 1നും 6നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടികളെ മറന്നു വാഹനം പൂട്ടി പുറത്തുപോകുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കടുത്ത ചൂടിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ അൽഖൂസിൽ ആറു വയസുകാരൻ മരിക്കാനിടയായത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ ആറു മണിക്കൂർ വാഹനത്തിലകപ്പെട്ട ആറു വയസുകാരി മരിച്ചു. ഇതേവർഷം ജൂണിൽ അജ്മാനിൽ രണ്ടും നാലും വയസായ രണ്ടു കുട്ടികളാണ് സമാനരീതിയിൽ മരിച്ചത്.

2014ൽ അബുദാബിയിൽ കാറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നര വയസുകാരിയെ മറന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹമായിരുന്നു. ഇതേവർഷം ഒക്ടോബറിൽ അബുദാബിയിലെ സ്കൂൾ ബസിൽ നാലു വയസുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാലിക മരിച്ചു. മേയിൽ ഷാർജയിലെ പാർക്കിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിലെ ഡോറിനിടയിൽ കഴുത്ത് കുരുങ്ങിയാണ് അഞ്ചു വയസുകാരൻ മരിച്ചത്. 2013ൽ കൽബയിലും 2012ൽ ഉമ്മുൽഖുവൈനിലും 2009ൽ മുസഫയിലെ സ്കൂൾ ബസിലും 3, 4, 5 വയസുള്ള കുട്ടികൾ മരിച്ചതും വാഹനത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ്. 2008ൽ നാലു വയസുകാരൻ അബുദാബിയിലെ കിന്റർഗാർട്ടൻ സ്കൂൾ വാഹനത്തിൽ മരിച്ചു. 2007ൽ അൽഐനിലും നാലു വയസുകാരി സ്വദേശി ബാലിക മരിച്ചതും ഇങ്ങനെ തന്നെ.



യാത്രയിലുടനീഴം കുട്ടികളുടെ മേൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും ഒരുകാരണവശാലും കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കരുതെന്നും പൊലീസ് ഓർമിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളെ വാഹനത്തിലിരുത്തി ഏറെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കി നിർത്തിടിയുന്നതും അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ നിരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്.



English Summary: Two children burnt to death after car catches fire in Abu Dhabi