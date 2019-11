വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു; നിർത്താതെ പോയ ഡ്രൈവറെ 24 മണിക്കൂറിനകം പിടികൂടി പൊലീസ്

ഷാർജ∙ഒരാളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ ഒാടിച്ചുപോയ ഡ്രൈവറെ 24 മണിക്കൂറിനകം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 47 കാരനായ ഏഷ്യക്കാരനാണ് ഡ്രൈവറെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10.30നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ വാഹനാപകടം. റോഡരികിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന 29 വയസ്സുള്ള യുവാവിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്താതെ ഒാടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷാർജ പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും വാഹനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈകാതെ 47കാരനായ ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇതേ സമയം , അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റയാളെ ഷാർജ അൽ ഖാസിമി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നു ഷാർജ പൊലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ വിഭാഗം തലവൻ മേജർ മുഹമ്മദ് റാഷിദ് അൽ ഷെഹി പറഞ്ഞു.

English Summary: Driver runs over youth and kills him arrested by Sharjah Police