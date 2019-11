അമ്മ മോഹൻലാലിന്റെ കട്ടഫാൻ : ധ്രുവ് വിക്രം

ദുബായ് ∙ അച്ഛൻ നന്നായി അഭിനയിക്കുമെങ്കിലും മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയമാണ് സൂപ്പർ എന്ന് അമ്മ പറയുമെന്ന് തമിഴ്താരം വിക്രമിന്റെ മകൻ ധ്രുവ്. ആദിത്യവർമ എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണു ധ്രൂവ് വിക്രം.

പിറന്നാളിന് ചെന്നൈയിൽ മോഹൻലാൽ ആഹാരം പാചകം ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യവും ധ്രുവ് ഓർത്തു.

മലയാള സിനിമകളെയും മലയാളികളുടെ സിനിമാ ബോധത്തെയും വിലമതിക്കുന്നതായി നടി പ്രിയ ആനന്ദും പറഞ്ഞു. ‘ആദിത്യവർമ’യുടെ പ്രചരണാർഥം ദുബായിലെത്തിയ ഇവർ മനോരമയോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നായിക ബനിത സന്ധുവും ചേർന്നതോടെ തമാശകളും മലയാള സിനിമാ പ്രത്യേകതകളും സംസാരത്തിൽ നിറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളൊന്നും വ്യാപകമല്ലാത്ത കാലത്തുതന്നെ സിനിമാ പോസ്റ്റർ കണ്ട് അച്ഛന്റെ സിനിമകൾ കാണുകയും അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തവരാണു മലയാളികളെന്നു ധ്രുവ് പറഞ്ഞു. ഈ സ്നേഹം മകനായ തനിക്കും കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പിതാവ് ഈ നിലയിൽ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തമായി ഒരിടം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നേടിയെടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.

അച്ഛന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ധ്രുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. പരാജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടടിക്കരുതെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഏറെ വിലമതിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.

ആദിത്യ വർമയുടെ സെറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും എത്തിയിരുന്ന അച്ഛൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആദിത്യ വർമയിൽ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്ന രംഗം 26 പ്രാവശ്യം റീടേക്ക് എടുത്താണ് ശരിയാക്കിയത്. ചെറിയ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ പോലും ഇല്ലാതെ മികവോടെ എടുക്കാനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രീകരിച്ചത്.

ജീവിതത്തോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന സിനിമകളാണ് മലയാളത്തിലേതെന്നു പ്രിയ ആനന്ദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും കഥയ്ക്കുമെല്ലാം മലയാളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എത്ര ചെറിയ ബജറ്റാണെങ്കിലും പൂർണതയോടെയാണ് മലയാളത്തിൽ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്നത്. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി, എസ്ര, കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനായതു നേട്ടമായെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

തന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നെന്നും നല്ല സിനിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബനിത സന്ധുവും പറഞ്ഞു.

ചിത്രം 21ന് യുഎഇയിൽ റിലീസാവും. തെലുങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ അർജുൻ റെഡ്ഡിയുടെ റീമേക്കാണ് ആദിത്യവർമ.

‘മോഹൻലാലിന്റെ കടുത്ത ആരാധികയാണ് അമ്മ. പിറന്നാളിന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ സന്തോഷം കാണേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അപാരമാണ്. അതു കേട്ട് വിസ്മയിച്ചിരുന്നുപോയി. ദുൽഖറിന്റെ അഭിനയം ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു നല്ല സിനികളുടെ ഭാഗമാകണം. ചലച്ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം' - ധ്രുവ് വിക്രം

