കനത്ത മഴ: ജബൽ ജൈസിലേക്കുള്ള റോഡ് അടച്ചു, ജാഗ്രതാ നിർദേശം

View this post on Instagram

جبل جيس #رأس_الخيمة الآن ‏⁧‫#المركز_الوطني_للأرصاد‬⁩ #حالة_جوية ‏⁧‫#هواة_الطقس‬⁩ ‏⁧‫#أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد‬⁩