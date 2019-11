വിട, പ്രിയ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താന്‍ ബിൻ സയീദ്; പ്രാർഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നഹ്യാൻ

അബുദാബി ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച യുഎഇ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയും സഹോദരനുമായ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ സംസ്ക്കാര ചടങ്ങുകൾ അബുദാബിയിൽ നടന്നു. അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപ സർവസൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയീദ് അൽ നഹ്യാൻ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

അബുദാബി അൽ ബത്തേനിലെ പള്ളിയിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. യുഎഇ പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, സുപ്രീം കൗണ്‍സിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും മറ്റു എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധികാരികളും പങ്കെടുത്തു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ കനത്ത മഴയെ പോലും അവഗണിച്ച് വൻ ജനാവലി പങ്കെടുത്തു.

നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് യുഎഇയിൽ മൂന്നു ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം നടക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് ചികിൽസയിലായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അന്തരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മൃതദേഹം യുഎഇയിൽ എത്തിച്ചു. ബുധനാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.



വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അൽ മുഷരിഫ് കൊട്ടാരത്തിൽ അനുശോചനത്തിന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രാർഥന വരെയും അസർ, മഗ്‍രിബ് പ്രാർഥനകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summary: UAE leaders perform funeral prayers on the body of Sultan bin Zayed