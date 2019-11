7 മക്കളെ ഒറ്റരാത്രി നഷ്ടമായി; തീരാ ദുഃഖത്തിൽ കേസും, ആ മാതാവിന് ഒടുവിൽ ആശ്വാസം

ഫുജൈറ ∙ വീട്ടിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഏഴു മക്കൾ മരിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എമിറാത്തി മാതാവിന് ആശ്വാസം. ഇവർക്കെതിരായ കേസ് ദിബ അൽ ഫുജൈറ കോടതി തള്ളി. 2018 ജനുവരിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. നാൽപതുകാരിയായ സലീമ അൽ സുരൈദി എന്ന സ്ത്രീയ്ക്കെതിരെ 2016ലെ വദീമ നിമയം അനുസരിച്ചാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയത്. യുഎഇയിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുക. അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് ഈ കുറ്റം ചുമത്തുക. മാതാവ് കുട്ടികളെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിഗമനം. 2014ൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ക്യാൻസർ ബാധിതനായി മരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്തിയത് യുവതി തനിച്ചാണ്.

ഗ്യാസ് ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് വീടിന് തീപിടിച്ചപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ പുക ഉയർന്നു. മുറി പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടിയതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരു മുറിയിൽ ആയിരുന്നു ഉറങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ 4.50ന് ആണ് തീപിടിത്തവും അതേ തുടർന്ന് വലിയ പുകയും ഉയർന്നത്. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി കുട്ടികൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുറി പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടിയതിനാൽ ഇവർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കോടതി രേഖകളിൽ പറയുന്നത്. സംഭവം അറിഞ്ഞ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചിനും 15നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നാലു പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്.



അവർ സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടേ



കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ച മാതാവ് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ മോചിതയായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു. അവർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്– സലീമ പറഞ്ഞു. തനിക്കൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവരോടും മാതാവ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ‘എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണ്. ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർഥിക്കാറുണ്ട്, വേദന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി തരാൻ. ഏഴു മക്കളെ ഒരുമിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ വേദന എത്ര വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല’– സലീമ പറഞ്ഞു. സഹോദരിക്കൊപ്പമാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. അന്ന് തീടിപിടത്തിൽ കത്തിയ വീട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയിരിക്കുകയാണ്.

ഹൃദയം തകർന്ന് അമ്മ



ശസ്തക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായതിനാൽ ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ച വേദന സംഹാരി കഴിച്ചു ഗാഢനിദ്രയിലായ മാതാവ് വീടിനു തീ പിടിച്ചതും പുക ശ്വസിച്ചു കുട്ടികൾ മരിച്ചതും അറിയാൻ വൈകിയിരുന്നു. മനസ്സും ശരീരവും മരവിപ്പിച്ച വിധിയുടെ ആ രാത്രി കണ്ണീര്‍ വാര്‍ക്കാതെ ഓർക്കാൻ പോലും ആ അമ്മയ്ക്ക് ആവുന്നില്ല.‘ശക്തമായ ശ്വാസതടസ്സം മൂലം പുലർച്ചെയാണ് ഉണരുന്നത്. ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് മുന്നിൽ. അരികിലുള്ള മൊബൈൽ തപ്പിയെടുത്ത് വെളിച്ചം കത്തിച്ചു. തൊട്ടരികിൽ മൂത്തമകൾ ഷൗഖ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അവളുടെ കണ്ണ് തുറന്ന നിലയിലാണ്. പുകശ്വസിച്ചു അവൾ മരിച്ചിരുന്നതായി മരവിച്ച ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി. വെപ്രാളത്തോടെ ഇരട്ടകളായ സാറയും സുമയ്യയും കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഓടി.

തീ മൂലം മുറികളിൽ പടർന്ന പുക ഇരുവരെയും മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർത്തിയിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും അരണ്ടവെളിച്ചത്തിൽ തെളിഞ്ഞ കാഴ്‌ചകൾ ശരീരം തളർത്തുന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് മകൾ ഷെയ്‌ഖ കിടക്കുന്ന മുറിക്ക് സമീപമെത്തി. അവസാന ശ്വാസവും വലിച്ചവൾ മരണവുമായി മല്ലിടുന്നതാണ് കണ്ടത്. പേടിയും പരിഭ്രാന്തിയും പേറി ഓടിയത് ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ആയിരുന്നു. ഖലീഫയും അഹ്മദും അപ്പോഴേക്കും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയതു നടുക്കത്തോടെ കണ്ടു. ജീവൻ അല്‍പ്പം അവശേഷിച്ചിരുന്ന അലിയുടെയും ഷെയ്‌ഖയുടെയും മേൽ വെള്ളമൊഴിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വൈകാതെ അവരും എന്നന്നേക്കുമായി കണ്ണുകള്‍ അടച്ചു’.



English Summary: Mother whose 7 kids died in UAE villa fire cleared of manslaughter