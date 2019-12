അയിഷയെ തേടി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് എത്തി; സ്നേഹചുംബനം വാരിക്കോരി നൽകി - വിഡിയോ

അബുദാബി ∙ പ്രിയ ഭരണാധികാരിക്കു ഹസ്തദാനം നൽകാനാകാതെ നിരാശയേകേണ്ടി വന്ന കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടവരിലെല്ലാം നൊമ്പരം പടർത്തിയിരുന്നു. അബുദാബിയിലെ അയിഷ മുഹമ്മദ് ബിൻ മഷീത് അൽ മസ് റൂയിയാണ് എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന ആ ബാലിക. ഒടുവിൽ അയിഷയെ തേടി അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപസർവ സൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാൻ വീട്ടിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎഇ സന്ദർശിച്ച സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരനു നൽകിയ സ്വീകരണത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. സ്വദേശി ബാലികമാർ അണിനിരന്ന് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ രാജകുമാരന് വരവേൽപ് നൽകി.

ഒരു ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് സൽമാൻ രാജകുമാരനും മറു ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായിരുന്നു. ഇരുവരും തങ്ങൾക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയ കുട്ടികള്‍ക്കു സ്നേഹം പകർന്ന് കടന്നുപോകവെ, അയിഷയുടെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു വശത്തേയ്ക്ക് മാറുകയും ഹസ്തദാനം നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു.

ഇതിൽ നിരാശയായ അയിഷയുടെ മുഖം വിഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞു. അത് പിന്നീട് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. ഇതുകണ്ട ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തിൽ അയിഷയുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലുകയായിരുന്നു. പൊന്നുമോളുടെ കൈകളിൽ ഒത്തിരി തവണ സ്നേഹ ചുംബനം നൽകിയാണ് പ്രിയ ഭരണാധികാരി അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ പോരായ്മയ്ക്ക് പകരം വീട്ടിയത്. ഇൗ വിഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി.

