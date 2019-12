സർവീസ് കാര്യക്ഷമതയിൽ ആർടിഎ ബസ് ഒന്നാമത്; നേട്ടം മുൻനിര രാജ്യങ്ങളെയും പിന്നിലാക്കി

ദുബായ്∙ ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തിയതിൽ ആർടിഎ(ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുൻപിൽ. 89% സർവീസ് നടത്തിയാണ് ഈ നേട്ടം ആർടിഎ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പല മുൻനിര രാജ്യങ്ങളെയും ആർടിഎ പിന്നിലാക്കി. ലണ്ടൻ, പാരിസ്, ബാർസിലോന, ബെർലിൻ, മഡ്രിഡ്, ഡൂബ്ലിൻ, ഹോങ്കോങ്, മോൺട്രിയോൾ, റോം, സിഡ്നി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെയാണു തുടർച്ചയായി മൂന്നാം വർഷവും ദുബായ് ആർടിഎ പിന്തള്ളിയത്.

സർവീസ് നടത്തിപ്പിൽ 85% നേട്ടം തന്നെ മികച്ചതായാണു ലോകബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും ആ സ്ഥാനത്താണ് ആർടിഎ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുല്ല അൽ മെയ്സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ 75% ആണ്. മാനേജ്മെന്റ്, മെയിന്റനൻസ്, ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം രാജ്യാന്തര നിലവാരം പുലർത്തിയാണ് ആർടിഎ ഇത്ര ഉയർന്ന സർവീസ് നിരക്ക് നേടിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആർടിഎ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ 5 എസ് തത്വമാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.

അപകട സാധ്യത കുറച്ച് ജോലി അന്തരീക്ഷം ക്രമവും കുറ്റമറ്റതും ആക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്റെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ നിലവാരം ലഭിക്കാൻ ഇത് ഏറെ സഹായിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ബസുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കു പൂർണമായും സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ പിഴവുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. സർവീസ് നടത്തിപ്പിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ലക്ഷ്യം പൊതുഗതാഗതം ശക്തമാക്കുക



സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചു പൊതുഗതാഗതം ശക്തമാക്കാനാണ് ആർടിഎയുടെ ശ്രമം. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുക, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുക, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക, ഉപയോക്താക്കളുടെ സന്തോഷനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആർടിഎ സ്വീകരിക്കുന്നു.

english summary: rta leads globally in terms of bus operations at 89%