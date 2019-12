5ജി മികവോടെ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു

ദുബായ് ∙ രാജ്യം ഹൈടെക് ട്രാക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളിൽ 5 ജി സാങ്കേതിക വിദ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. സുരക്ഷിതത്വവും അതിവേഗവും കൃത്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണ ശൃംഖലയുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സംവിധാനമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെടാതെ സുരക്ഷിത പാതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വാഹനങ്ങളെ ഇതു പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നൂതന സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാകും പ്രവർത്തനം. ചുറ്റുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ, ട്രാക്കുകൾ എന്നിവയെയും വഴിയാത്രക്കാരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. എത്ര തിരക്കുള്ള റോഡിലും അനായാസം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.

ഡ്രൈവർമാർക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകൾ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ഗതാഗതം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ 5ജി നെറ്റ് വർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (ട്രാ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമദ് ഒബൈദ് അൽ മൻസൂറി പറഞ്ഞു. 2021 ആകുമ്പോഴേക്കും യുഎഇ റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമാകും.

english summary: driverless vehicles tested on 5G technology in UAE ahead of planned deployment