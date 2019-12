'ഇടിവെട്ട്' പാട്ടിന് പൊള്ളുന്ന പിഴ

അബുദാബി ∙ വാഹനങ്ങളിൽ അമിത ശബ്ദത്തിൽ പാട്ടു വച്ചാൽ 400 ദിർഹം പിഴ. ലൈസൻസിൽ 4 ബ്ലാക് പോയിന്റ് പതിയുകയും ചെയ്യും. എൻജിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാലും കാരണമില്ലാതെ ഹോൺ മുഴക്കിയാലും പൊലീസിന്റെ പിടിവീഴും. സംഗീതം വാഹനത്തിനകത്തു മാത്രം കേൾക്കും വിധം ക്രമീകരിക്കാനാണ് പൊലീസ് നിർദേശം.

താമസമേഖലകളിലും മറ്റും അമിതശബ്ദത്തിൽ പാട്ടുകേട്ട് വാഹനമോടിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ, വയോധികർ, രോഗികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കർശനമാക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ എന്നിവയുടെ സമീപത്തും ഇത്തരം പ്രവണത നിയന്ത്രിക്കും. അമിത ശബ്ദം ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നതു മൂലം വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായും കണ്ടെത്തി.



അനുമതിയില്ലാതെ എൻജിനിൽ മാറ്റം: പിഴ 2,000 ദിർഹം



∙ അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനിലോ ചേസിസിലോ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ 2,000 ദിർഹം പിഴചുമത്തും. ലൈസൻസിൽ 12 ബ്ലാക് പോയിന്റ് പതിയുകയും വാഹനം 30 ദിവസത്തേക്കു പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും.



∙ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ചാൽ 2,000 ദിർഹമാണു പിഴ. ലൈസൻസിൽ ഒറ്റയടിക്ക് 23 ബ്ലാക് പോയിന്റ് പതിയുകയും വാഹനം 60 ദിവസത്തേക്കു പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് കൂടി വീണാൽ ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെടും.



∙ ചില കേസുകളിൽ പൊതുസ്ഥലം ശുചിയാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക സേവനവും ശിക്ഷയായി കോടതി വിധിച്ചേക്കാം.



∙ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാെത വാഹനങ്ങൾ ലെയ്ൻ മാറിയാൽ 400 ദിർഹമാണു പിഴ. പ്രധാന പാതകളിലേക്കു കയറുമ്പോഴോ റോഡിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ വേഗം കുറച്ചില്ലെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകും.



∙ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ബ്രേക് ലൈറ്റ്, ഹസാർഡ് ലൈറ്റ്, ഹെഡ് ലൈറ്റ്, റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ്, ഹോൺ എന്നിവ അനാവശ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതല്ലെന്നും ഇതര വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള അറിയിപ്പുകളാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം.

