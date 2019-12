പുതുവത്സരാഘോഷം: ദുബായ് ഫ്രെയിമിൽ ആദ്യമായി കരിമരുന്നു പ്രയോഗം

مع دخول العام الجديد سيصبح عمر #برواز_دبي عامين! نحن في انتظاركم لتشاركونا في احتفالات مضاعفة وأكبر من أي وقت مضى، لا تدعوها تفوتكم



This New Year, #DubaiFrame has got two reasons to celebrate! Join us for a double celebration as we turn TWO on New Year's Day. pic.twitter.com/akpeoA9A1r