മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ തർക്കം; വനിതാ സുഹൃത്തിനെ കൊന്ന വ്യവസായിക്ക് ദുബായിൽ ശിക്ഷ

ദുബായ് ∙ മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ വനിതാ സുഹൃത്തുമായി തർക്കമുണ്ടാവുകയും അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത വ്യവസായിക്ക് ദുബായ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അഞ്ചു വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷയും അതിനുശേഷം നാടുകടത്താനുമാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. 40 വയസ്സുള്ള ലെബനീസ് പൗരനാണ് പ്രതി. 40 വയസ്സുള്ള ലെബനീസ് സ്വദേശിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് വ്യവസായി യുവതിയെ കാണാൻ ദുബായിലെ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയത്.

തുടർന്ന് ഇരുവരും മദ്യപിച്ചു. ഇതിനിടെ യുവതിയുമായി തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും അവരെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കോടതി രേഖകൾ പറയുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സുഹൃത്തായ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് സംഭവം പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. സുഹൃത്തിനെ ഫോൺ വിളിച്ചെങ്കിലും എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെയും ഫ്ലാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റിയെയും കൂട്ടിയാണ് പോയത്. ആ സമയം അപാർട്ട്മെന്റിലെ മുറി തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കിടക്കയിൽ സുഹൃത്തിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവതി പുറത്തേക്ക് ഓടുകയും പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവ ദിവസം പ്രതിയായ വ്യക്തി അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ആ ദിവസം അർധരാത്രി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നിറയെ കുപ്പികളുമായി പ്രതിയെ കണ്ടിരുന്നു. താൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവെന്നും സെക്യൂരിറ്റി മൊഴി നൽകി. പ്രതിയായ വ്യക്തി ഇടയ്ക്കിടെ യുവതിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വരാറുണ്ടെന്ന് അന്വേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയ കാര്യവും മദ്യപിച്ച കാര്യവും പ്രതിയും സമ്മതിച്ചു.



ഇതിനിടെ യുവതിയുമായി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. പെട്ടെന്ന് യുവതി തന്റെ മുഖത്തടിച്ചെന്നും താൻ തിരിച്ചടിച്ചെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. അടിച്ച ഉടൻ തന്നെ രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും യുവതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ യുവതിയുടെ തലയോട്ടിക്കേറ്റ കടുത്ത പ്രഹരമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ്. ശക്തിയുള്ള വസ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഹരം ഉണ്ടായതെന്നും പറയുന്നു. പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു. 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇയാൾക്ക് അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം.

English Summary: Man jailed for five years for killing female friend in Dubai